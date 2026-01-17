La Casa Blanca amenazó con demandar a la CBS por la entrevista con Trump en el ‘Evening News’

Noticias CBS obtuvo más de lo que esperaba cuando organizó una entrevista a principios de esta semana entre el Presidente Donald Trump y el presentador Tony Dokoupil sobre su aún incipiente mandato en “Noticias de la noche de CBS.”

De acuerdo a un informe publicado el sábado por The New York TimesSecretaria de prensa de la Casa Blanca Carolina Leavitt dijo a los productores y al presentador que Trump no quería que se editara el intercambio. «Dijo: ‘Asegúrense de no cortar la cinta, asegúrese de que la entrevista se publique completa'», dijo Leavitt a Dokoupil y su productor ejecutivo, Kim Harvey. «Dijo: ‘Si no se publica completa, los demandaremos'».

Este comportamiento no es inesperado cuando se trata de la administración Trump. Trump ganó un acuerdo de 16 millones de dólares de la empresa matriz de CBS News, Paramount, después de demandar por la forma en que se editó una entrevista de “60 Minutes” con la ex candidata presidencial demócrata Kamala Harris en 2024. Los expertos legales consideraron que la demanda de Trump carecía de méritopero Paramount estaba en apuros: necesitaba la aprobación regulatoria estadounidense para venderse a su nuevo propietario, ahora llamado Paramount Skydance. Trump también ganó honorarios legales de Walt Disney Co. y trabajó para involucrar a otros medios de comunicación en escaramuzas legales, incluidos The Wall Street Journal y la BBC. La decisión de Paramount provocó en parte la salida de dos altos ejecutivos de CBS News con supervisión de “60 Minutos” y otras operaciones.

En un comunicado el sábado, CBS News dijo que las demandas de Leavitt no fueron un factor en su decisión de presentar en su totalidad la entrevista de 13 minutos de Doukopil con Trump, en una planta de Ford en Michigan: “En el momento en que reservamos esta entrevista, tomamos la decisión independiente de transmitirla sin editar y en su totalidad”.

Aun así, CBS News ha cedido ante una demanda similar en el pasado, una medida que puede verse como un sacrificio de su independencia periodística. En septiembre, CBS News acordó dejar de editar entrevistas grabadas con creadores de noticias que aparecen en su programa dominical de asuntos públicos “Face the Nation” tras las quejas de la administración Trump por una aparición en el programa de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem. Durante su entrevista hizo una serie de declaraciones falsas o no comprobadas sobre Kilmar Abergo García, el salvadoreño que fue deportado a pesar de tener un estatus legal protegido en los Estados Unidos. CBS News ofreció solo una parte de la entrevista general con Noem y puso el intercambio completo a disposición en línea.

Más por venir…