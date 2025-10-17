La carta de permiso para la iniciativa para establecer la Dirección General de Internados Islámicos se enviará al Presidente Prabowo

Jacarta – Proceso de creación de la Dirección General (DG) internado islámico en el Ministerio de Religión está entrando en su etapa final. El viceministro de Religión, el padre Muhammad Syafi’i, dijo que la carta de solicitud de permiso para la iniciativa de establecimiento Dirección General de Internados Islámicos será enviado inmediatamente a la Secretaría de Estado para ser remitido al Presidente Prabowo Subianto.

La ministra de Reforma Administrativa y Burocrática, Rini Widyantini, y el viceministro de Religión, el padre Syafii.

«Hoy visité a la Ministra de Reforma Administrativa, Sra. Rini. Gracias a Dios, hay buenas noticias. La carta solicitando permiso para la iniciativa de establecer la Dirección General de Internados Islámicos se firmó hoy para ser enviada a la Secretaría de Estado», dijo el Viceministro de Religión después de reunirse con el Ministro de Empoderamiento del Aparato Estatal y Reforma Burocrática, Rini Widyantini, en Yakarta, el viernes (17/10/2025).

El padre Syafi’i también es optimista en cuanto a que el impulso del Día Nacional de Santri el 22 de octubre será un momento histórico para el mundo de los internados islámicos. «Soy optimista de que para el Día de Santri 2025 habrá un obsequio que permitirá la iniciativa de establecer la Dirección General de Internados Islámicos del presidente Prabowo», continuó.

A la reunión entre el Viceministro de Religión y el Ministro de Reforma Administrativa y Burocrática también asistieron el Viceministro Institucional de Reforma Administrativa y Burocrática, Nanik Purwati, el Jefe de la Oficina de Ortala de la Secretaría General del Ministerio de Religión, Nur Arifin, el personal especial del Viceministro de Religión Gayatri, así como los expertos de Junisab y Jaka.

Largo proceso desde 2019

El padre Syafi’i expresó su agradecimiento por la asistencia brindada por el Ministerio de Reforma Administrativa y Burocrática durante el proceso de propuesta de formación de la Dirección General de Internados Islámicos. Esta idea existe desde hace mucho tiempo, incluso desde 2019, y luego se propuso nuevamente en 2021, 2023 y 2024.

«El equipo de Kemenpan RB ha seguido brindando asistencia. Gracias a Dios, en la era de la Ministra de Reforma Administrativa y Burocrática, Sra. Rini, ha habido un progreso significativo. Realmente lo apreciamos», dijo.

La urgencia de establecer la Dirección General de Internados Islámicos

Según el Viceministro de Religión, la formación de la Dirección General de Internados Islámicos es muy urgente porque los internados islámicos tienen un mandato amplio como se establece en la Ley Número 18 de 2019 sobre los internados islámicos. En el artículo 4 se afirma que los internados islámicos tienen tres funciones principales: educación, da’wah y empoderamiento de la comunidad.

«Muchos internados islámicos incluso han desempeñado estas tres funciones desde antes de la independencia de Indonesia. Los internados islámicos existen desde el siglo XV d.C.», explicó.

En términos de funciones educativas, los internados islámicos se están desarrollando rápidamente, desde el nivel elemental hasta el terciario o ma’had aly. Esta típica institución religiosa islámica de Indonesia se ha convertido en un cráter de candradimuka para millones de estudiantes islámicos que estudian los valores islámicos de rahmatan lil ‘alamin.