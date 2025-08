La carta de los miembros de la WGA explota el «asalto autoritario» de Trump sobre la libertad de expresión

Más de 2.300 miembros del Guild de Escritores de América han firmado una carta abierta que denunció las acciones recientes tomadas por el presidente Trump y su administración que dicen que representan «un asalto autoritario sin precedentes».

El WGA Los miembros de East y WGA West Union firmando la carta incluyen Spike LeeAdam McKay, Ilana Glazer, Mike Schur, Liz Merriwether y Tony Gilroy.

La carta cita las «demandas infundadas» de Trump contra las organizaciones de noticias que han «publicado historias que no les gustan y las aprovecharon en pagos»; Por ejemplo, apunta al acuerdo de Paramount Global para pagar a Trump $ 16 millones para liquidar «una demanda sin mérito» contra «60 minutos». Además, señala la carta, Trump ha «tomas represalias contra las publicaciones que informan objetualmente sobre la Casa Blanca y amenazaron las licencias de los locutores», y ha pedido regularmente la cancelación de programas de televisión de noticias y entretenimiento que lo critican.

La carta de la WGA también dice que los republicanos en el Congreso «colaboraron» con la Administración Trump para defundir a la corporación por la transmisión pública «para silenciar a PBS y NPR». La FCC, dirigida por el presidente designado por Trump, Brendan Carr, «condicionó abiertamente su aprobación de la fusión de Paramount Skydance sobre la garantía de que CBS haría» cambios significativos «en el supuesto punto de vista ideológico de su programación de periodismo y entretenimiento», según la carta.

«Estos son intentos no estadounidenses de restringir los tipos de historias y chistes que se pueden contar, para silenciar las críticas y la disidencia», se lee en parte en parte. «No tenemos un rey, tenemos un presidente. Y el presidente no puede elegir lo que hay en la televisión, en los cines, en el escenario, en nuestras estanterías o en las noticias».

Variedad ha contactado a la Casa Blanca para hacer comentarios.

Entre los firmantes están Tony Gilroy (Andor), Spike Lee (Malcolm X), David Simon (The Wire), Lilly Wachowski (The Matrix Trilogy), Adam McKay (Don’t Look Up), Ilana Glazer (Broad City), Scott Frank (Gambit de la reina), Liz Merriwether (New Girl), Kenneth Lonergan (Manchester por el mar), Just the Sea), Just the Sea), Just the Sea), Just the Sea), Just the Sea), Just the the the the the the the the the the sea Kuritzkes (Challengers), John Waters (Hairspray), Desus Nice (Desus & Mero), Gillian Flynn (Gone Girl), Celine Song (Vidas pasadas), David Mandel (VEEP), Amber Ruffin (Late Night With Seth Meyers), Soo Hugh (Pachinko), Sarah Sherman (SNL), Alfonso Cuarón (Romains), Phoe Robins), Phoe Robins), PhoeBins), PhoeBins), Phoe Robins), Phoe Robins), Phoe Robins), Phoe Robins), Phoe Robins). (2 Dope Queens), Roy Wood Jr. (tengo noticias para ti), Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky (Hacks), Winnie Holtzman (Wicked), Shawn Ryan (The Night Agent), Merrill Markoe (nocturna con David Letman), Mike Schur (un hombre en el interior).

Aquí está el texto de la carta abierta:

Somos miembros del Gremio de Escritores de América que hablan con una sola voz para denunciar los ataques peligrosos y crecientes en la Primera Enmienda, los medios independientes y la prensa libre.

Somos una unión de guionistas, escritores de televisión y periodistas construidos y sostenidos en la creencia de lecho de roca de que la narración audaz, la comedia intrépida y los informes inquebrantables son indispensables para una sociedad libre y democrática. Siempre hemos entendido que la fidelidad a esas creencias podría conducir a ataques de nuestros jefes, de intereses corporativos o incluso de políticos. Aún así, siempre hemos entendido nuestro papel en una democracia saludable.

Ahora enfrentamos un asalto autoritario sin precedentes. Solo en los últimos meses, el presidente Trump ha presentado demandas sin fundamento contra organizaciones de noticias que han publicado historias que no le gustan y las aprovecharon en pagos, sobre todo en Paramount, que resolvió una demanda sin mérito contra 60 minutos por $ 16 millones. Ha tomado represalias contra las publicaciones que informan de manera objetiva sobre la Casa Blanca y amenazaron las licencias de emisores. Regularmente pide la cancelación de los programas de televisión de noticias y entretenimiento que lo critican por la noche y, más recientemente, la vista.

Alardando, la mayor parte del gobierno federal ahora se ha unido a estos ataques. Los republicanos del Congreso colaboraron para defundir a la corporación para la transmisión pública para silenciar a PBS y NPR. La FCC condicionó abiertamente su aprobación de la fusión de Paramount Skydance sobre la garantía de que CBS haría «cambios significativos» en el supuesto punto de vista ideológico de su periodismo y programación de entretenimiento. El presidente de la FCC, Brendan Carr, se ha hecho eco de las amenazas de Trump.

Y, sin embargo, Paramount todavía nos pide que creamos que la cancelación del Late Show con Stephen Colbert no se trataba de política o aprobación de fusiones.

Estos son intentos no estadounidenses de restringir los tipos de historias y bromas que se pueden contar, para silenciar las críticas y la disidencia.

No tenemos un rey, tenemos un presidente. Y el presidente no puede elegir lo que hay en la televisión, en los cines, en el escenario, en nuestras estanterías o en las noticias.

Hacemos un llamado a nuestros representantes elegidos y líderes de la industria que resistan este extralimitación. Hacemos un llamado a nuestro público, a cada persona lista para luchar por un futuro libre y democrático, para elevar su voz.

Esta no es la primera vez que la libertad de expresión se asalta en este país, pero la libertad de expresión sigue siendo nuestro derecho porque la generación tras la generación de estadounidenses se ha dedicado a su protección. Ahora y siempre, cuando los escritores son atacados, nuestro poder colectivo como unión nos permite defendernos. Este período en la vida estadounidense no durará para siempre, y cuando sea sobre el mundo recordará quién tuvo el coraje de hablar.