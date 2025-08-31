La carretera frontal de Mako Brimob Kwitang puede pasar

Yakarta, Viva – Camino Soldados Kko Usman y Harun frente a Mako Brote KwitangEl centro de Yakarta, puede pasar por dos vehículos y cuatro ruedas el domingo por la mañana.

Los vehículos de dos ruedas desde el senen hasta los monas y viceversa pueden pasar por la carretera después de estar cerrado debido a manifestaciones.

El domingo por la mañana, los miembros del TNI parecían organizar el tráfico, especialmente en la intersección de la carretera, porque el vehículo que cruzaba el área estaba bastante llena.

Los oficiales le pidieron al conductor que se turnara, porque al mismo tiempo los oficiales todavía estaban limpiando el área de la demostración restante.

El camino en el área no solo es barrido manualmente o usando un camión de barredera, sino que también se rocía con agua por los bomberos para eliminar el polvo ardiente restante.

Cientos de oficiales de la dinastía ambiental y el TNI continúan tratando de restaurar el área, ahora Dirty Road ha comenzado a limpiar. (Hormiga)

