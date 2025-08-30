La carretera frente al edificio DPR es difícil de pasar, motos de Toll Road

Yakarta, Viva – Camino Gatot Subroto que está en la puerta principal del edificio RPD Parece difícil de pasar, por lo que varios conductores de vehículos de dos ruedas entran y cruzan la carretera de peaje interno.

Reportado Entre En el campo informado, el incidente ocurrió desde 14.00 WIB hasta que se emitió este artículo, porque varias personas estacionaron sus vehículos en Jalan Gatot Subroto.

Sin embargo, uno o dos conductores aún intentan pasar el camino de Gatot Subroto a pesar de que está algo estancado.

Anteriormente, se produjeron varias manifestaciones en Yakarta, incluso frente a la puerta principal del Parlamento Indonesio.

Pero el jueves (8/28) por la noche, Affan Kurniawan (21), un taxista de motocicletas en línea, murió como resultado de ser aplastado por el vehículo táctico (Rantis) de la brigada móvil de la policía en medio de un motín entre manifestantes y policías en Jalan Pejpongan, Centro de Jakarta.

Los disturbios en el complejo ocurrieron después de que varios elementos de la comunidad que realizaron una manifestación en torno al complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta, fueron derrotados por la policía.

El inspector general de Kadiv ProPam Polri, Abdul Karim, el viernes (29/8) en la mañana reveló que había siete miembros de Brimob que supuestamente estaban involucrados y estaban en el Rantis, y todavía estaban en el proceso de inspección.

El incidente que mató a Affan desencadenó una manifestación de seguimiento que involucró a cientos de miembros de la comunidad y al colega de taxistas de motocicletas en línea frente a Mako Brimob en Kwitang, centro de Yakarta.

Mientras que el inspector general de la policía de Metro Jaya, General Pol. ASEP Edi Suheri en Yakarta, el viernes (29/8) reveló siete nombres de miembros de Brimob que supuestamente estaban en Rantis que aplastaron a Affan Kurniawan hasta la muerte, a saber, Aipda M Rohyani, Brigadier Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana Edi, Baraka Yohanes David, Bripka Rohmat, y Cosmas Kaju Kaju. (Hormiga)