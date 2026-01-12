La Carretera de la Costa no debe confundir a los maratonistas







la ruta del Maratón Tata de Bombayque se celebrará el 18 de enero, ha cambiado significativamente, con carreras completas y medias, de 42 km y 21 km respectivamente, que ahora incluyen la nueva carretera costera de Mumbai.

Uno recuerda el revuelo que se creó cuando se incluyó el Bandra Worli Sea Link (BWSL) en estas rutas. La carretera costera está creando la misma emoción y quizás cierta aprensión entre los corredores que buscan alcanzar un objetivo de cronometraje, ya que no están familiarizados con la topografía. ¿Será más complicado circular por la Carretera de la Costa? ¿Hay algunas pendientes que no estaban presentes en la ruta anterior? La incertidumbre puede generar cierta inquietud.

La rápida evolución del panorama vial y del tráfico de Mumbai se ha entretejido en la carrera, que está en constante evolución. Si bien el cambio puede hacer que esto siga siendo emocionante, es importante que los corredores no se confundan.

Los atletas amateurs, en particular, deben recibir orientación clara sobre los Ruta Costera estirar. ¿Se permitirá que los espectadores se paren en un punto determinado y observen la carrera, animando a los corredores en ese tramo? No están permitidos en Sea Link. ¿Se aplicará eso también a la ruta costera? Debe haber señalización clara para los corredores de maratón y media maratón, marcadores de ruta, voluntarios que guíen a los corredores por el camino correcto e hitos de distancia visibles. Los organizadores deben asegurarse de que haya suficientes estaciones de agua en la carretera de la costa. Una buena visibilidad a primera hora de la mañana es vital.

Con la vasta experiencia uno está seguro de que esto ha sido pensado, sin embargo, las nuevas características significan que uno está experimentando con la ruta y se debe tener todo el cuidado para que sea fluida para los atletas. Los atletas deben poder decir la Costa a medida que la nueva infraestructura se convierte en parte del principal evento de carreras de larga distancia de Mumbai.





Fuente