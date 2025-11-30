La carrera solidaria y la gimnasia colectiva son los platos fuertes de las cuatro décadas de trayectoria de la reaseguradora

Jacarta – La celebración del aniversario de la compañía estatal de reaseguros que cumplió 40 años fue diferente y más inspiradora. No es sólo una ceremonia, sino que se presenta a través de una serie. deporte como Run 4 Fun hasta 4,4 kilómetros y ejercicio misa, donde todas las actividades se convierten en donaciones para la sociedad.

El director de Gestión de Riesgos, Cumplimiento, Recursos Humanos y Secretario Corporativo de Indonesia Re, Robbi Yanuar Walid, explicó que el ejercicio esta vez no es solo para la salud, sino también un medio para difundir beneficios.

«Esperamos que esta actividad de aniversario no sea sólo una celebración, sino que también proporcione un valor beneficioso en cada actividad. Esta es una forma de compromiso conjunto para seguir brindando beneficios a la sociedad, en línea con los valores de la empresa», dijo Robbi.

Deportes que merecen una donación

A través de actividades correr y ejercicio, los participantes no sólo queman calorías, sino que también generan donaciones. Cada participante que corra o participe en gimnasia será contado y convertido a Rp. 20 mil por persona para ser distribuidos a programas de caridad.

«Convertimos de esta carrera cuál es la cantidad, 20.000 IDR por persona para caridad. Incluyendo la gimnasia, el número de participantes también se convertirá en rupias para donaciones», explicó Robbi.

Esta donación proviene de las aportaciones de los participantes que participan en actividades de deporte con fines benéficos y se canalizará a través del programa de Responsabilidad Social y Ambiental.

Los participantes incluyen Directores, Comisionados y Subsidiarias.

La actividad de este año es la primera en involucrar de manera más completa: Directores, Comisionados, todas las subsidiarias y participantes en general. En este evento benéfico de carrera y gimnasia participaron en total más de 280 participantes de la empresa matriz y alrededor de 10 filiales, así como comités y participantes externos.

El deporte es un momento para fortalecer la colaboración, fortalecer la química y enfatizar que la conciencia social se puede llevar a cabo a través de actividades físicas placenteras.

Compartir a través de donaciones de sangre para circuncisiones masivas

Además de los deportes, la serie del aniversario también incluye actividades sociales como la donación de sangre con el Hospital Dharmais y la circuncisión masiva para 40 niños de familias desfavorecidas en colaboración con BAZNAS.

Este programa, titulado Indonesia Re 4 Charity, está diseñado para tener un impacto directo en la sociedad a través de la salud, la educación y la concienciación medioambiental.