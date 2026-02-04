La carrera por el guión de los Oscar se desglosa, de lo seguro a lo arriesgado

La mayor parte de la acción de pronóstico del Oscar ocurre en torno a las carreras de mejor película, actuación y dirección, dejando a los pobres escritores nominados metafóricamente atrapados solos en una habitación, mirando una pantalla en blanco. No querer agravar sus sentimientos de soledad, abandono y (seamos realistas, son escritores) amargura. Variedad está apuntando la atención en su dirección con esta lista de cinco cosas a buscar en las categorías de guiones originales y adaptados.

1. Paul Thomas Anderson por la victoria

Esto podría caer en un “¡Peligro!” categoría titulada «Declarando lo obvio». Cualquiera que tenga un conocimiento superficial de cómo funcionan los Oscar entiende que muchas veces el ganador en realidad recibe el premio porque “es su momento”.

Anderson tiene cinco nominaciones previas por guión, tres por guión original (“Boogie Nights”, “Magnolia”, “Licorice Pizza”) y dos por guión adaptado (“There Will Be Blood”, “Inherent Vice”), y 14 nominaciones en total, sin ningún premio hasta la fecha. Está nominado a tres premios Oscar este año. Haz los cálculos. Si no gana por mejor película o dirección, probablemente gane por guión adaptado.

2. “Pecadores” imparables

Con un récord de 16 nominaciones, “Sinners” claramente tiene un impulso detrás, así que no se sorprenda al ver a su escritor/director Ryan Coogler caminando por el pasillo del Dolby Theatre cuando leyeron el nombre del ganador del guión original.

3. Caballos oscuros

El actor y la actriz de reparto suelen ser vistos como categorías de caballo oscuro, y a menudo otorgan la victoria a un joven recién llegado encantador (por ejemplo, Anna Paquin por “El piano”) o a un veterano veterano que regresa (Gloria Stuart por “Titanic”, Christopher Plummer por “Beginners”, etc.). Pero las categorías de guión también han visto a su parte de equino negro cruzar la línea de meta en primer lugar, incluido Billy Bob Thornton (“Sling Blade”), quien superó a “The English Patient” y “Trainspotting” por guión adaptado en 1997, y Mark Boal (“The Hurt Locker”), quien superó a Quentin Tarantino (“Inglourious Basterds”) y “Up” de Pixar en la categoría de guión original en 2010.

Este año, el caballo más oscuro en las categorías de escritura es el escritor/director. Jafar Panahi«It Was Just an Accident» en persa, que está nominada a guión original, así como a película internacional. Pero, si la historia sirve de indicador, las posibilidades son escasas.

4. Perdido en la traducción

Solo seis películas en lengua extranjera han ganado en las categorías de guión, todas con guiones originales, y solo dos desde 1967: “Habla con ella” de Pedro Almodover en 2003 y “Parasite” de Bong Joon-ho y Han Jin-won en 2020. Así que probablemente puedas contar con seguridad “Fue solo un accidente” y, en menor grado, su compañero nominado a guión original, “Sentimental Value”, que está principalmente en noruego y Sueco. Las posibilidades de este último se ven amplificadas porque partes de la película están en inglés y es un contendiente de más alto perfil, con un total de nueve nominaciones, incluyendo nominaciones en categorías secundarias para un par de actores muy conocidos por los votantes de la Academia, Stellan Skarsgård y Elle Fanning.

5. Separa con guiones triunfante

Cuando un candidato presidencial elige a su compañero de fórmula, busca un candidato que pueda fortalecer su apoyo en diversos territorios y grupos demográficos. En los Oscar no hay compañeros de fórmula, pero ayuda si se apela a más de un bloque de votantes. Por eso, en las categorías de guión, la ventaja es para el escritor que también es director.

Los ejemplos van desde los tres veces ganadores Billy Wilder (“The Lost Weekend”, “Sunset Boulevard”, “The Apartment”) y Woody Allen (“Annie Hall”, “Hannah and Her Sisters”, “Midnight in Paris”) hasta Sean Baker, quien el año pasado se llevó a casa el Oscar al guión original (así como a la mejor película) por “Anora”, que también dirigió.

Este año, sólo dos de las 10 películas nominadas no fueron escritas o coescritas por el director: “Blue Moon” (Robert Kaplow) y “Bugonia” (Will Tracy) – ninguno de los cuales tiene mucho impulso, casi asegurando que un director obtendrá una estatuilla en ambas categorías.