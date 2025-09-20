VIVA – Ex futbolista profesional escocés, James Keatingssentenciado a prisión después de haber sido involucrado en la distribución de dinero de delitos por valor de Rp7.6 mil millones.

Keatings, de 33 años, que había fortalecido grandes clubes como célticoCorazones, y Hibernian, arrestados mientras llevaban cajas pesadas llenas de dinero sucio con camionetas blancas de tránsito. En el juicio, reconoció la propiedad y la transferencia de activos penales.

El tribunal del sheriff de Falkirk escuchó que Keatings fue arrastrado al mundo del mal después de lesión Las caderas que sufrió a la edad de 27 años. La lesión lo hizo disminuir en el rendimiento en el campo, jugar a un nivel más bajo, hasta que finalmente se detuvo por completo del fútbol profesional y decidió aprender el trabajo como un yeso.

El abogado de Keatings, Tony Graham, KC, explicó que la lesión hizo la capacidad de Keatings para generar una disminución drástica en los ingresos, lo que a su vez afectó su estilo de vida. «Este problema de cadera también se ve exacerbado por su estado de salud mental, porque tiene que dejar su carrera futbolística», dijo Graham.

Además, Keatings había tomado una variedad de medicamentos recetados para aliviar el dolor, pero según él, el tratamiento no fue suficiente. En ese momento surgió una oportunidad para que le pagaran con drogas a cambio de trasladar el producto del crimen.

La policía arrestó a Keatings después de recibir información de la Agencia Nacional del Crimen con respecto a la transacción de dinero sucio que tendrá lugar en Wishaw, Lanarkshire. El 28 de junio de 2024, los oficiales observaron a Keatings para mover «dos cajas pesadas» desde Van Ford Transit hasta la camioneta Mercedes blanca estacionada a su lado.

El conductor de Mercedes fue arrestado en el dólar, Clackmannanshire. Del examen, se encontró un total de 78 empates en efectivo por valor de Rp7.41 mil millones en estas cajas. Además, se encuentran una serie de gomas de goma que tienen Keatings de ADN. También se encontraron huellas de sus huellas digitales en varios lugares en ambas cajas, incluso en algunas facturas.

El sheriff Christopher Shead sentenció 13 meses y medio de Keatings. También se enfrentará al proceso continuo el próximo mes de acuerdo con la Ley de Actas del Crimen para tomar las ganancias del crimen.

La historia de Keatings es una amarga advertencia de que la lesión y la presión de la vida pueden hundir a los ex atletas al camino equivocado, a pesar de que habían brillado en la parrilla.