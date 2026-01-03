La carrera del artista D de Terawang Hard Gumay, dice el asesor legal sobre el juicio de divorcio de Ridwan Kamil-Atalia

Jacarta – Predicciones Gumay duro Respecto a los artistas indonesios en 2026, siempre logra despertar la curiosidad de la gente. Uno de los más destacados es el tema del artista de iniciales D, cuya carrera se prevé que caiga en picado este año.

Autoridad legal Atalia Praratya quien solicitó que la demanda de divorcio de su cliente se presentara contra Ridwan Kamil concedido tampoco es menos interesante. Aparte de estas dos noticias, todavía hay varios artículos más que es una pena perderse. ¿Cualquier cosa? El siguiente es un resumen de la lista de las noticias más populares del canal Showbiz, en la edición del domingo 4 de enero de 2026 de Round Up. ¡Puaj, desplázate!

Hard Gumay dice que la carrera del artista Initial D ha caído, el viejo escándalo se revela nuevamente

De repente, los internautas están discutiendo ampliamente el nombre de un artista masculino con las iniciales D. Esto comenzó con una predicción transmitida por el famoso adivino Hard Gumay en un podcast.

Dijo que el artista afrontaría la etapa más difícil de su vida en 2026.

Juicio de divorcio Ridwan-Atalia, asesor legal: solicitamos al juez que conceda la demanda de divorcio del demandante

Ridwan Kamil y Atalia Praratya Foto : Captura de pantalla de Instagram @ridwankamil

El Tribunal Religioso (AP) de Bandung volvió a celebrar una audiencia de seguimiento de la demanda de divorcio presentada por Atalia Praratya contra Ridwan Kamil. Esta sesión tuvo como temario la presentación de conclusiones de las partes y se realizó en línea a través del sistema e-court, el viernes (01/02/2026).

La abogada de Atalia Praratya, Debi Agusfriansa, dijo que al concluir el juicio, el demandante aún se adhirió a todo el contenido de la demanda que había sido presentada previamente. Según él, la demanda de divorcio también se basó en una serie de pruebas y declaraciones de dos testigos que se presentaron en el juicio.

A menudo asociado con Brondong, Hard Gumay predice que este viejo artista de iniciales S se casará en 2026

El famoso adivino Hard Gumay ha regresado con noticias sorprendentes del mundo del entretenimiento de Indonesia. Esta vez, la predicción que transmitió fue realmente positiva y se refería a la vida amorosa de una artista de alto nivel.

En su opinión, Hard Gumay dijo que hay una celebridad femenina de alrededor de 50 años que pronto caminará hacia el altar este año.