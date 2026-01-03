La carrera de Tony Dokoupil en ‘CBS Evening News’ comenzará en medio de noticias sobre Venezuela

Tony Dokoupil Va a tener que dar algunas explicaciones.

Dokoupil comenzará su carrera en “CBS Evening News” dos días antes de lo esperado, según dos personas familiarizadas con el asunto, tomando el escritorio desde San Francisco el sábado por la noche mientras la nación busca noticias e información sobre la decisión de Estados Unidos de lanzar ataques militares contra Venezuela y capturar al líder. Nicolás Maduro.

Noticias CBS se negó a poner a los ejecutivos a disposición para discutir los planes de cobertura.

La aparición debut del presentador en “Noticias de la noche de CBS» puede conllevar algunos desafíos En los últimos días, tanto Dokoupil como CBS News han hecho declaraciones en las redes sociales que desafían algunas normas periodísticas. Dokoupil apareció en una promoción, por ejemplo, alegando que los medios tradicionales no han cubierto bien eventos pasados ​​»porque hemos tenido en cuenta la perspectiva de los defensores y no la del estadounidense promedio. O damos demasiado peso al análisis de los académicos o de las élites, y no el suficiente a usted”. CBS News dijo el viernes que uno de sus nuevos principios era “Amamos a Estados Unidos. Y no nos disculpamos por decirlo”. Pero adoptar esa postura podría socavar la recopilación de noticias de la operación, particularmente en un día en que el presidente Trump declaró que Estados Unidos “gobernaría” Venezuela después de capturar a su presidente.

¿Adoptará la CBS una postura progubernamental o seguirá los hechos hasta donde les lleven? Las recientes declaraciones de Paramount Skydance arrojan confusión sobre el tema. Los seguidores de la cuenta de Instagram de Dokoupil plantearon preguntas similares en los últimos días, y Dokoupil respondió a algunas, señalando que había escrito las palabras de su reciente promoción e instó a la gente a «Abrazarme con ellos».

CBS News está siendo recalibrada por su nuevo editor en jefe, Bari Weiss, un provocador de opinión que anteriormente dirigió The Free Press, un sitio que dejó claro su apoyo a una postura anti-despertar, así como a Israel. Paramount compró el medio por 150 millones de dólares a principios de este año e instaló a Weiss como jefe de operaciones editoriales de CBS News, junto con el presidente Tom Cibrowski. Desde su llegada, Weiss, que no tiene experiencia en la gestión de grandes operaciones de medios tradicionales, ha atraído un escrutinio cada vez mayor. Organizó una nueva serie de debates y discusiones en ayuntamientos, reprendió a la redacción y a otras organizaciones de medios tradicionales y, más recientemente, generó controversia al pedir que se llevara a cabo un segmento de “60 minutos” completamente examinado y reportado.

Dokoupil debía haber iniciado su mandato en “Evening News” el lunes, dando inicio a un esfuerzo por informar desde varias ciudades y pueblos de Estados Unidos. Una persona familiarizada con el asunto dijo que el ancla debía haber comenzado en Miami el lunes. Lo que las noticias del sábado afectarán al inicio previsto del viaje por carretera de Dokoupil, en todo caso, no está claro.

El sábado se llamó a otros presentadores importantes para que se ocuparan de las noticias de última hora. Bret Baier, quien normalmente presenta un programa entre semana en Fox News Channel, fue visto al aire el sábado. Rachel Maddow, que normalmente dirige una hora a la semana en MS NOW, apareció ante la cámara el sábado junto al presentador habitual Ali Velshi. Erin Burnett y Wolf Blitzer fueron llamados para ayudar a presentar el sábado en CNN.

Es posible que haya más movimientos en marcha. Se espera que Tom Llamas sea el presentador de la transmisión del sábado de «NC Nightly News», según una persona familiarizada con el asunto.