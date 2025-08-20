«RuPaul’s Drag Race» se ha renovado para una temporada 18, junto con las renovaciones de «RuPaul’s Drag Race All Stars» y la posterior posterior a la escena, «Sin suerte».

Los cofundadores y productores ejecutivos de World of Wonder, Fenton Bailey y Randy Barbato dijeron: «Queremos expresar nuestra gratitud a supremo por su inquebrantable apoyo a la franquicia de ‘RuPaul’s Drag Race’ mientras celebramos más temporadas de alegría y risa».

En un video que acompaña a las noticias, el presentador RuPaul Charles dijo: «Estamos muy agradecidos con nuestros fanáticos por todo el amor y el apoyo que ha mostrado a nuestro programa y a nuestras hermosas y talentosas reinas».

Paramount+ ha renovado «RuPaul’s Drag Race All Stars» para la temporada 11, luego de la primera temporada del Torneo de All Stars, donde Ginger Minj obtuvo un lugar codiciado en el «Salón de la Fama de Drag Race».

La renovación de la franquicia del programa principal, «All Stars» y «Untucked» se producen después de una exitosa temporada 17 donde Onya Nurve arrebató a la corona en «Drag Race» y aseguró su lugar como la próxima superestrella de Estados Unidos.

La noticia también llega a medida que el Emmy vota está en marcha. Rupia Sashayó en los libros de historia después de aterrizar su décima nominación al Emmy para un anfitrión sobresaliente para una realidad o programa de competencia para «Drag Race».

El programa también fue nominado para 10 Emmy, incluido el programa de competencia de realidad destacada. Obtuvo su noveno asentimiento consecutivo en la categoría. Es el programa de competencia de realidad más premiado en el Emmys con cinco victorias en la categoría. Otros Noms incluyeron una dirección sobresaliente para un programa de realidad y un excelente programa de realidad no estructurada.

