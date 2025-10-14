La caricatura de Roald Dahl es más sabrosa que un plato de gusanos

En la retorcida novela infantil “Los idiotas«, Road Dahl describe el estado repulsivo del vello facial del Sr. Twit con deleite, deteniéndose en detalles como el «queso verde agusanado» y la «cola viscosa de una sardina enlatada» que encontrarías enredada en ese nido insalubre que crece en su rostro. En una extraña narración del libro que ahora se transmite en Netflix, es hora de dormir para los insectos que viven en la barba del Sr. Twit, y la pequeña y adorable larva no lo hará. conformarse con «una vieja y aburrida historia normal». Eso requiere un poco más de creatividad por parte de su madre, y de la narradora de la película (Emilia Clarke), quien mueve sus mandíbulas y se pone a trabajar embelleciendo lo que Dahl imaginó.

No todas las comedias animadas por computadora (sin Minion) pueden provocar risas con los créditos iniciales, pero «The Twits» no pierde el tiempo en hacerle cosquillas a su público objetivo (jóvenes que quieren bromas con su comentario social de mano dura). Aquellos que conocen bien el libro se darán cuenta inmediatamente de que la película, la creación salvaje del codirector de “Ralph Breaks the Internet”, Phil Johnstonsólo tiene un parecido superficial con su fuente. ¿Y cómo podría ser de otra manera, si la historia original de Dahl es demasiado superficial (y demasiado mezquina) para sustentar un largometraje? Eso sí, el trabajo de Dahl se ha adaptado bastante bien en el pasado: “Matilda” de Danny DeVito tiene el tono más cercano, mientras que “Fantastic Mr. Fox” de Wes Anderson muestra cuánto se divierten los animadores con el material.

Como hemos establecido, «The Twits» es mucho más delgado para empezar, a menos que te refieras al Sr. Twit, que en realidad es bastante barrigón, o a su fea esposa, con cabello del color del limpiador de inodoros y una figura de trasero ancho que sugiere el personaje de Courtney de «Paranorman» de Laika después de una vida de hamburguesas con queso y decepciones. Johnston ve la anémica trama del libro como una oportunidad para tomar a estos adorables y repugnantes personajes (con las voces de Johnny Vegas y Margo Martindale) e inventar una narrativa completamente nueva para ellos, una que sea fiel al espíritu pero no tan irredimible, lo que, en este caso, significa agregar algunas lecciones para sentirse bien que Dahl probablemente habría deplorado.

En lugar de simplemente volverse locos unos a otros (el libro consistía en una serie de bromas repugnantes), los Twits ahora tienen una misión mayor en la vida: poseer y operar un parque de diversiones, TwitLandia, con atracciones desvencijadas y una montaña rusa con forma de intestinos de alguien (una maraña repugnante de tubos rosados). Su creación parece una trampa mortal, o al menos una forma segura de contraer tétanos. Todo el lugar está impulsado por las lágrimas mágicas de los Muggle-Wumps, criaturas parecidas a simios a quienes los Twits mantienen en cautiverio y obligan a permanecer de cabeza durante horas (aunque también hay otras criaturas divertidas, como el Toad Sweet-Toed que habla al revés de Alan Tudyk).

Johnston y la coguionista Meg Favreau han trasladado la historia de Inglaterra a la ciudad estadounidense de Triperot, con un nombre poco atractivo, inventando un conjunto completo de personajes secundarios para irritar y provocar a los Twits en el proceso. Tomando una página de “El Grinch que robó la Navidad” del Dr. Seuss, canalizan la dinámica entre cierto malvado verde y los residentes relativamente optimistas de Whoville. En lugar de Cindy-Lou Who, tenemos a los huérfanos Beesha (Maitreyi Ramakrishnan) y Bubsy (Ryan Lopez), quienes se escabullen para socavar los planes de los Twits, mientras el torpe Sr. Napkin (con la voz del propio Johnston) intenta ineptamente encontrar hogares para estos niños.

“The Twits” adopta prácticamente la misma energía maníaca de innumerables dibujos animados de Nickelodeon y DreamWorks, al tiempo que potencia la combinación de colores rosa y azul (y los diseños de personajes asimétricos) que Henry Selick presentó en Laika. Incluso tiene canciones, cortesía de David Byrne, ninguna de ellas lo suficientemente pegadiza como para perdurar más allá de los límites de la película. Aún así, hay humor en cada detalle, gran parte de él sesgado hacia el extremo sórdido, si no francamente escatológico, del espectro, desde nalgas explosivas hasta bolas de pelo antropomórficas (criaturas chillonas de pelusa llamadas «florbnorbles» tosidas por los Muggle-Wumps).

Nada de eso es obra de Dahl. Y, sin embargo, el tono irreverente de la película se siente en gran medida en consonancia con el enfoque de cortesía del autor hacia el entretenimiento infantil. Está ahí en la piel sucia y el cabello andrajoso, así como en el diseño de producción oxidado y deteriorado (que se asemeja a los rincones más abandonados de una ciudad estadounidense como Detroit). Si bien los personajes principales se emocionan y se mueven de manera bastante atractiva, se deben haber tomado atajos con el elenco secundario, que se parece a los humanos en monstruosidades animadas como “Hoodwinked!” desde principios de la década de 2000. En todo caso, la película artísticamente iluminada no es tan fea como debería ser.

Es más que un poco extraño que una película así tenga conciencia, especialmente si se considera lo que les sucede al Sr. y la Sra. Twit en el libro, y, sin embargo, Johnston encuentra una manera de calzar algunas lecciones de vida en la creación de Dahl. La película ofrece un consejo de psicología infantil para niños ferozmente independientes (como Beesha) sobre cómo aprender a aceptar la ayuda de los demás, además de algunas críticas no demasiado sutiles a líderes mentirosos que siembran división. Si los Twits representan algo, es el odio hacia todo, y en esta narración, hay que ponerse cabeza abajo para darse cuenta de que esa no es la manera de tener éxito en el mundo. Aquí tienes un consejo de Twit: no dejes que Netflix acorte los créditos, ya que encontrarás un vistazo de Loompaland escondido entre todos esos nombres.

Netflix lanzará “The Twits” el 17 de octubre.