La carga de un coche eléctrico cada vez es más corta, 15 minutos y está lleno

Jacarta – Desarrollo coche electrico No se puede separar de la evolución de la tecnología de las baterías como principal fuente de energía. La historia de las baterías de los coches eléctricos muestra cómo la innovación continúa aumentando el kilometraje y la eficiencia de la carga.

A finales del siglo XIX, los coches eléctricos utilizaban baterías de plomo-ácido. Esta tecnología sólo es capaz de recorrer una distancia de entre 40 y 80 kilómetros con una sola carga.

La desventaja de las baterías de plomo-ácido reside en su gran peso y su baja densidad energética. El tiempo de carga es bastante largo, entre 8 y 10 horas con una fuente de alimentación convencional.

Al iniciar el siglo XX, los coches eléctricos empezaron a ser desplazados por los vehículos con motor de gasolina. Sin embargo, el desarrollo de baterías continúa para las necesidades industriales y la investigación del transporte.

En las décadas de 1960 y 1970, la crisis energética mundial volvió a despertar el interés por los coches eléctricos. La batería de níquel-cadmio permite aumentar la autonomía hasta unos 100 kilómetros.

Sin embargo, según lo adaptado por VIVA Automotive de Slashgear, el domingo 4 de enero de 2026, las baterías de níquel-cadmio tienen debilidades ambientales porque contienen cadmio tóxico. Aparte de eso, el tiempo de carga sigue siendo relativamente largo y la eficiencia no es óptima.

El siguiente desarrollo llegó con las baterías de hidruro metálico de níquel en la década de 1990. Esta tecnología permite que los vehículos eléctricos e híbridos recorran una distancia de 120 a 160 kilómetros.

El tiempo de carga de las baterías de hidruro metálico de níquel es más corto que el de la generación anterior. Sin embargo, el principal inconveniente es la elevada tasa de autodescarga cuando el vehículo no está en uso.

Un gran salto se produjo con la llegada de las baterías de iones de litio a principios de la década de 2000. Los coches eléctricos modernos con esta tecnología pueden recorrer una distancia de 300 a más de 500 kilómetros con una sola carga.

La carga de iones de litio con tecnología de carga rápida se puede realizar en 30 a 45 minutos, del 20 al 80 por ciento. La desventaja radica en su sensibilidad a temperaturas extremas y el potencial de degradación con el tiempo.

Las últimas innovaciones dan lugar a baterías de estado sólido que están empezando a ser desarrolladas por varios fabricantes mundiales. Se prevé que esta tecnología pueda llevar los coches eléctricos a una distancia de más de 600 kilómetros.

Se afirma que el tiempo de carga de la batería de estado sólido se puede reducir a menos de 15 minutos. Aunque es más seguro y estable, sus inconvenientes actuales son los altos costos de producción y los desafíos de la producción en masa.