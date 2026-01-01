La carga de Ridwan Kamil sobre un hombre que se atrevió a disculparse, muchos internautas criticaron

VIVA – Historial digital Ridwan Kamil en las redes sociales se ha convertido una vez más en el centro de atención de los internautas tras la demanda de divorcio presentada Atalia Praratya. Una de las cargas que fue ampliamente discutida fue la publicación de Ridwan Kamil del 18 de mayo de 2024.

En la carga, Ridwan Kamil mencionó la figura de un hombre. También expresó su opinión sobre el significado de una disculpa. Según él, un hombre que se atreve a admitir su error y disculparse es una persona honesta.

«Un hombre que se disculpa porque admite su error se llama honesto», escribió Ridwan Kami.

Entonces, si un hombre se disculpa aunque no esté seguro de haber cometido un error, se cree un hombre sabio.

«Un hombre que se disculpa incluso si no está seguro de haber hecho algo mal es sabio», dijo.

Al final de la carga, Ridwan Kamil dijo que el hombre que todavía se disculpó aunque sentía que no había hecho nada malo era un marido. Esto lo suelen hacer los maridos para evitar asfixia en el hogar.

«Un hombre que se disculpa aunque no haya hecho nada malo se llama ESPOSO», escribió.

La antigua carga de Ridwan Kamil inmediatamente provocó que los internautas comentaran. Tras la cuestión de las demandas por supuesta infidelidad y divorcio presentadas por Atalia, las cargas de Ridwan Kamil en el pasado resultaron ser solo imágenes.

«Listo, el más honesto», bromearon los internautas.

«Ah, es mentira, la prueba es que se pueden dar chistes así, señor», bromeó otro internauta.

“Pero usted lo mantuvo escondido todo este tiempo, Dios escuchó las oraciones de su esposa, señor, finalmente salió a la luz”, comentó sarcásticamente otro internauta.

Continuación del caso de divorcio de Ridwan Kamil y Atalia Praratya

Como se sabe, el 31 de diciembre de 2025 se celebró nuevamente en el Tribunal Religioso de Bandung el juicio de seguimiento de la demanda de divorcio presentada por Atalia Praratya. A la sesión prevista para la mediación asistió directamente Atalia Praratya. Mientras tanto, Ridwan Kamil, como acusado, aún no estaba presente y optó por ser representado por su abogado.

Durante el juicio, el mediador informó que la mediación había fracasado por lo que el juicio continuó con el examen del caso principal. El juicio de divorcio de Ridwan Kamil y Atalia Praratya ha entrado en la etapa final y continuará electrónicamente o mediante litigio electrónico. La próxima agenda es la entrega de conclusiones de ambas partes.