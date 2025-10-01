La carga de Persib Bangkok United a través del objetivo de Andrew Jung, consulte el enlace de transmisión en vivo aquí

Pathum Thai, Viva – Perseguidor Bandung grabó con éxito resultados positivos en la Liga de Campeones del Grupo G AFC Dos (ACL dos) oponerse Bangkok United. Jugando en el estadio Pathum Thani, Tailandia, miércoles (1/10/2025), Maung Bandung ganó 1-0 gracias a un gol Andrew Jung.

El mero objetivo de títere se creó en el minuto 41. El delantero francés completó con calma la oportunidad frente al gol después de recibir un pase maduro de Uilliam Barros.

El acuerdo clínico de Jung hizo que PersiB liderara temporalmente el partido.

«¡GGoooooOlllll! Andrew Jung abrió la ventaja de Persib en el partido de esta noche. Un buen asentamiento frente al objetivo utiliza la asistencia de Barros. Bangkok United 0-1 Persib», escribió el informe del partido en el minuto 41.

Con este resultado, PERSIB mostró la nitidez de las líneas del frente, así como la solidez de defensa frente a la presión del huésped. La victoria sobre Bangkok United es sin duda una capital valiosa para que Maung Bandung compita en la fase de grupo de ACL Two esta temporada.

Enlace de transmisión en vivo

El partido Bangkok United vs Persib Bandung se puede ver de forma gratuita a través de transmisiones en vivo en RCTI. Además, los fanáticos también pueden disfrutar del juego a través de la plataforma digital RCTI+ y Vision+ como una alternativa a la transmisión en vivo. Enlace de transmisión Haga clic aquí.

Composición del jugador

Bangkok United: Maia de Khammai (PG), Maia, Poreta A Arn, Everton Goncalves (c)

Persib Bandung: Teja Paku Alam (PG), Frans Putros, Patricio Matricodi, Federico Barba, Eliano Reijnders, Marc Klok (C), Adam Alis, Luciano Guaycoack, Beckham Putra, Uilliam Barros, Andrew Jung, Andrew Jung