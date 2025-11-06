La carga de casos de dengue podría ser mayor de lo registrado, así es como el gobierno está tratando de superarla

Jacarta – Carga de enfermedad dengue Se estima que en Indonesia es mucho mayor que el registrado oficialmente. Los últimos datos de BPJS Health muestran un aumento significativo en el número de casos y costos de tratamiento, lo que indica la urgencia de un tratamiento más integrado e integral.

En 2024, BPJS Health registró 1.068.881 casos de dengue, de los cuales el 98,7% o 1.055.255 recibieron tratamiento hospitalario. Esta cifra es casi cuatro veces mayor que los datos reportados por el Ministerio de Salud en el mismo año. ¡Vamos, desplázate más!

Aparte de eso, las reclamaciones por costos de tratamiento debido al dengue han aumentado drásticamente de 1,5 billones de IDR en 2023 a 2,9 billones de IDR en 2024.

Estas diferencias en los datos indican que la carga del dengue en la comunidad probablemente sea mayor de lo registrado, además de indicar la necesidad de fortalecer el sistema de notificación y la integración de los datos de salud nacionales.

Otros factores como el cambio climático, la rápida urbanización y la alta movilidad de la población también han contribuido al creciente riesgo de propagación del dengue en varias regiones de Indonesia.

«El dengue ya no es solo un problema de salud pública, sino un reflejo de la disposición de nuestro sistema para proteger a la gente. Necesitamos construir un dato, una dirección, un compromiso, para que cada muerte debida al dengue ya no se considere natural», dijo el Dr. Lestari Moerdijat, SS, MM, vicepresidente de la Asamblea Consultiva Popular de la República de Indonesia (MPR RI), en un debate con los medios en Yakarta, el miércoles 5 de noviembre de 2025.

El gobierno, a través del Ministerio de Salud, está actualizando la estrategia nacional en un esfuerzo por lograr cero muertes por dengue para 2030.

«El Ministerio de Salud se ha comprometido a crear políticas sólidas para que el gran objetivo de Cero muertes por dengue para 2030 sea un éxito. Actualmente, el Ministerio de Salud, junto con expertos, está desarrollando la última Estrategia Nacional (STRANAS) para la Gestión del Dengue como continuación de la STRANAS de Gestión del Dengue 2021-2025, que finalizará en noviembre de 2025. La Estrategia Nacional de Gestión del Dengue 2021-2025 ha sido la base inicial, pero ahora necesita ser actualizada. «teniendo en cuenta los avances en el campo, desde el fortalecimiento de la capacidad de detección temprana, respuesta rápida y gestión de Eventos Extraordinarios (KLB), hasta el uso de enfoques innovadores como la vacunación y la tecnología wolbachia», explicó el Prof. Dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD, Ph.D, Viceministro de Salud de la República de Indonesia.