La característica de Tiktok en vivo está cerrada por la demostración, el Menkomdigi pidió no tomar mucho

Yakarta, Viva – Ministro de Comunicación y Digital (Menkomdigi) Meutya hafid Hablando del cierre de la función en vivo en la plataforma Tiktok que la compañía lleva a cabo voluntariamente. Espera que la política sea solo temporal y no dure mucho.

Meutya dijo que después de asistir a una reunión del gabinete en el Palacio Presidencial, Yakarta, el domingo 31 de agosto de 2025. Según él, el gobierno apreciaba los pasos de Tiktok al cerrar estas características, pero aún esperaba que la situación pronto volviera a la normalidad.

«Tultle en vivo También vemos en el aviso cometido por Tiktok, que voluntariamente para cerrar las características en vivo y realmente esperamos que esto tenga lugar en no mucho «, dijo Meutya, domingo 31 de agosto de 2025, citado por Antara.

Agregó, el presidente Prabowo Subianto había enfatizado que el país era abierto y escuchaba las aspiraciones de las personas, incluidas las aportes relacionadas con la existencia de las características de Tiktok en vivo.

Aun así, Meutya recordó que el cierre de la función Tiktok Live tuvo un impacto directo en las empresas micro, pequeñas y medianas (Umkm) que ha estado acostumbrado a confiar en transmisiones en vivo para vender.

Si las condiciones son buenas gradualmente, continúan meutya, espero que se pueda devolver la función Live Tiktok.

Meutya espera que la situación en el campo mejore rápidamente para que los actores de MIPYME puedan volver a usar el ecosistema digital de manera óptima sin obstáculos.

Anteriormente, el 30 de agosto de 2025, Tiktok cerró oficialmente las características en vivo en Indonesia. Esta política se tomó voluntariamente como un paso de seguridad después del aumento de la violencia en las manifestaciones en varias regiones en Indonesia.

En su declaración oficial, Tiktok declaró que el cierre de la característica en vivo se llevó a cabo para evitar el potencial de abuso mientras se mantiene la plataforma para seguir siendo un espacio seguro y civilizado.