¡La característica de Tiktok en vivo desaparece de repente!

Yakarta, Viva – Características de transmisión en vivo o en vivo Tiktok Según se informa, de repente desapareció el sábado 30 de agosto de 2025. Este incidente de repente causó un revuelo en las redes sociales porque muchos ciudadanos estaban molestos y cuestionaron la causa.

Los informes sobre la pérdida de características en vivo se discuten ampliamente en varios foros comunitarios, desde grupos de WhatsApp hasta grupos Tiktok que contienen administradores de redes sociales.

«La función en vivo está perdida, no puede ser en vivo», dijo uno de los administradores de Tiktok, Firda, dijo a Viva el sábado por la noche.

Lo mismo fue experimentado por el administrador de otra cuenta de Tiktok, Rama, quien se quejó de lo mismo. El según él característica Tultle en vivo No se puede usar alrededor de las 20:00 WIB.

Viva ha revisado directamente a las 21:40 WIB. Como resultado, el menú para comenzar en vivo no está disponible. La opción que aparece solo permite a los usuarios grabar videos ordinarios o cargar contenido desde la galería, sin opciones de transmisión en vivo.

Este incidente hizo ocupados a los ciudadanos haciendo preguntas en varias plataformas de redes sociales. Muchos se preguntan si este problema ocurre debido a problemas técnicos, renovación del sistema o nuevas políticas de Tiktok.

Desafortunadamente, hasta que se escribió este artículo, Tiktok no ha dado una declaración oficial sobre la causa de la pérdida de características en vivo en Indonesia.