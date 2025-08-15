La característica camboyana con destino a Venecia ‘convertirse en humanos’ en luces encendidas

Compañía de ventas internacional Encendido ha adquirido los derechos mundiales de la función de debut del director camboyano Polen Ly «Volviéndose humano«Que tendrá su estreno mundial en este año Festival de Cine de Venecia.

El drama sobrenatural se centra en un fantasma llamado Thida que sirve como protector espiritual de un cine deteriorado en Battambang, Camboya. Cuando el teatro enfrenta la demolición, Thida debe decidir si pasar a su próxima vida o permanecer en tierra después de desarrollar una relación inesperada con Hai, un hombre mortal. La historia explora temas de transición espiritual contra el contexto del cambiante panorama social y económico de Camboya.

El elenco presenta al recién llegado Savorn Serak, una bailarina clásica de 15 años que hace su debut cinematográfico, junto a la ganadora del Premio Venecia, Piseth Chhun, quien obtuvo el Premio al Mejor Actor de Horizons 2021 para el «Edificio Blanco» de Kavich Neang.

Detrás de la cámara, Daniel Mattes de Camboya Anti-arquivo Manejó las tareas de producción, colaborando con los productores asociados Davy Chou, Kavich Neangg y Danech San. Minri Media de Singapur, dirigido por Natalyn Ang, se desempeña como productor ejecutivo, mientras que los socios productores adicionales incluyen Kongchak Pictures de Camboya, Camescoop de Belgium y Momo Film Co. de Singapur’s Momo

El equipo creativo incluye al director de fotografía Son Doan, cuyos créditos recientes incluyen «Viet and Nam» y «The Treehouse», con la edición del director de «White Building» Kavich Neange. El trabajo de sonido proviene de Vincent Villa, conocido por «Return to Seúl», mientras que Banddidh Prum diseñó la producción y los compositores Jean-Charles Bastion y Pierre Édouard Dumora crearon la partitura.

En particular, «convertirse en humano» representa un hito como la primera producción camboyana en participar en el Programa de Desarrollo de Cinema College de la Bienal de Venecia. Esta iniciativa competitiva, respaldada por el Ministerio de Cultura y Luxuría de Italia Chanel, nutre cineastas emergentes a través de talleres antes de proporcionar financiación de producción de 200,000 € ($ 233,000) a cuatro características seleccionadas de micro presupuesto. La película de Ly se desarrolló durante el 13 ° ciclo del programa, con una producción desde octubre de 2024 hasta agosto de 2025.

Esta adquisición continúa la relación de Lights On con el cineasta Polen Ly, después de haber distribuido previamente su aclamado 2022 corta «más y más lejos». Esa producción anti-Archive se estrenó en el Berlinale y recolectó premios en múltiples festivales, incluidos Palm Springs, Singapur y Toronto Reel Asian antes de ser recogidos por Arte/ZDF y el New Yorker.

«Trabajando con las luces encendidas nuevamente en mi película ‘Being Human’, siento que vamos a hacer otro viaje por carretera emocionante y aventurero para llevar esta historia oculta de mi país a audiencias en cines y festivales de todo el mundo», dijo Polen Ly. «Esta experiencia compartida con las luces encendidas, que está llena de pasión y amor por el cine independiente significa mucho para mí como autor de cine».

Flavio Armone de Lights On agregó: «Estamos encantados de colaborar una vez más con anti-Archive y con Polen Ly, un director de talento notable. Después de colaborar en su cortometraje,» Más allá, «nos sentimos honrados de presentar su característica narrativa de debut,» Becándome humano «. Polen ha dado vida a una película que se mueve delicadamente entre los reinos, explorando la existencia humana en relación con la transformación social y económica de Camboya con su estilo evocador y un toque profundamente humano, estamos seguros de que resonará con el público en todo el mundo.

El productor Daniel Mattes dijo: «Es un privilegio volver a trabajar estrechamente con las luces encendidas mientras tomamos el largometraje de debut de Polen de su estreno en Venecia al resto del mundo. La energía interminable, la amabilidad y el profesionalismo de Flavio Armone son la razón por la cual las películas de los Audiencias, los festivales de Audiences, los festivales, los cine y las plataformas y las plataformas. cineasta para ver, y estamos muy felices de unirnos en este viaje por las luces encendidas ”.

La compañía lanzará ventas internacionales en el festival en todos los territorios y plataformas.