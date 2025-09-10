La cara de los Dolphins se enfrenta a la dura realidad después de la trituradora pérdida de la semana uno

El Miami Dolphins Se dirigen a la segunda semana de su temporada 2025 de la NFL con muchas más preguntas que respuestas.

Escritor de la NFL Doug Farrarde Athlon Sportsno se detuvo en su Última columna.

Pintó una imagen sombría para los Miami Dolphins 2025 después de solo un juego en la temporada.

Farrar toma nota de la pérdida que los delfines fueron entregados por el Colts de Indianápolisy cómo esto es mucho mayor que un tropiezo de una semana.

De hecho, Farrar destaca que la temporada de Miami ya puede estar perdida antes de que realmente comenzara.

Los delfines luchan contra los Colts

Con un aplastante pérdida Para los Colts el domingo, los Dolphins sacaron un producto cuestionable en el campo que algunos tenían previsto Mucho antes de que comenzara la temporada.

La ofensiva de los Dolphins luchó poderosamente, con mariscal de campo Trasero en el centro de la misma.

Consola terminado 14 de 23 pases para 114 yardas, un touchdown y dos intercepciones.

Eso no lo hace para un mariscal de campo que en un momento estaba entre la élite de la liga al pasar el fútbol.

Además, Doug Farrar escribió Que esta ofensiva de los delfines de alta octanaje y de alto octanaje fue todo menos eso.

«Continuó una de las grandes dicotomías de la NFL: ¿cómo pueden los Dolphins tener un mariscal de campo tan incapaz de lanzar profundamente consistentemente, cuando también tienen el mejor receptor profundo de su generación en Tyreek HillSin mencionar la selección de primera ronda 2021 Jaylen Waddle y la adquisición de agentes libres Nick Westbrook-Ikhine? Tres grandes receptores profundos y ningún gran quarterback de pases profundos es una receta para la frustración ”, escribió Farrar.

Además, Farrar continuó observando que la defensa de los Dolphins no pudo proporcionar ningún alivio.

«Tal como era, los Dolphins se convirtieron en el primer equipo de la NFL en al menos 47 años (desde 1978) en permitir puntajes en cada oponente.

Con los delfines teniendo su parte justa de confusión En el lado defensivo del balón, su actuación de la semana uno era casi positiva.

«Esa fue la defensa, que de alguna manera hizo Daniel Jones Parece una combinación impía de Johnny Unitas, Bert Jones y Andrew Luck a la vez ”, escribió Farrar.

Farrar señala que Miami tuvo esto por venir

En su columna, Farrar indica que los Dolphins tuvieron esto todo el tiempo, destacando los signos de disfunción que se han quedado en Miami.

El Tyreek Hill Saga continúa remolino.

Algunos informes sugirieron Hill buscado Fuera de Miami, mientras que otros momentos lo muestran completamente detrás de su mariscal de campo y entrenador.

Ese tipo de incertidumbre se suma al ruido.

Además de eso, los Dolphins hicieron una C cuestionable Choice En el esquinero comercial Jale Ramsey.

Un movimiento que dejó incertidumbre en la secundaria, que se notó el domingo.

Y no se detuvo allí.

Farrar continuó aumentando la larga lista de problemas relacionados con los delfines.

«Múltiples jugadores han dicho y récord que el equipo 2024 no mostró el esfuerzo y el enfoque requeridos para el éxito. Eso puso la ONU directamente en el entrenador en jefe Mike McDaniel, quien ha perdido la mayoría, si no todo el jugo, tenía como genio ofensivo y pensador original cuando el equipo contrató al ex coordinador de juegos de San Francisco 49ers y coordinador ofensivo antes de la temporada 2022». «

Está claro que la pérdida que sufrió Miami el domingo, tiene más peso debajo de la superficie.

Mirando hacia el futuro, los Dolphins no tienen tiempo para salpicarse.

La NFL no espera.

Las palabras de Farrar son la verdad y una realidad potencial que los delfines deben enfrentar.

¿Puede Miami defenderse, o se dirigen a otra temporada sombría?