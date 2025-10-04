Washington DC, Viva – Ministerio de Finanzas de los Estados Unidos (COMO) o el Departamento del Tesoro de EE. UU. Está considerando poner una foto del presidente Donald Trump en acuñar US $ 1 para marcar el 250 aniversario de la independencia del país.

Según el primer diseño de diseño revelado el 3 de octubre de ayer, la moneda de US $ 1 presentaba el perfil de Trump en un lado, con las palabras «Libertad» y «In God We Trust», y en 1776-2026.

El otro lado, mostrando a Donald Trump levantó la mano mientras apretaba las manos contra el fondo de la bandera de los Estados Unidos, con las palabras «oponentes, oponentes», «» Estados Unidos «y» E Pluribus unum «.

La imagen es un claro respeto por las fotos tomadas por Evan Vucci de la AP poco después del intento de asesinato de Trump que falló en julio de 2024, que se publicó ampliamente en los medios de comunicación estadounidenses e internacionales.

«Aunque las personas de izquierda radical han obligado a nuestro gobierno a cerrar el gobierno, los hechos son claros. Según el liderazgo histórico del presidente Donald J Trump, nuestra nación ingresó a su día del 250 aniversario más poderoso, más próspero y mejor que antes», dijo un portavoz del Ministerio de Finanzas de los Estados Unidos, en una declaración oficial, citada de Rusia hoySábado 4 de octubre de 2025.

Aun así, mostrar la cifra de Donald Trump en la moneda no es una cuestión fácil. Porque, según Washington PostSegún la ley estadounidense que se aplica generalmente prohíbe la representación de personas que aún están vivas en las monedas.

Además, la colección de colecciones de monedas que circulan en 2020, que pasó la impresión de monedas de advertencia, prohíbe las estatuas del pecho o los retratos de personas en el lado opuesto. Bueno, ¿logh?

Anteriormente, Donald Trump dio la bienvenida a la respuesta de Hamas al alto el fuego y al intercambio de rehenes. Él cree que el grupo de vertedero palestino está «listo para la paz eterna».

«Según la declaración que acababa de emitir Hamas, estoy seguro de que están listos para la paz eterna. ¡Israel debe detener el bombardeo de Gaza de inmediato, para que podamos liberar a los rehenes de manera segura y rápida!»

«En este momento, es demasiado peligroso hacer eso. Hemos discutido los detalles que se completarán. No se trata solo de Gaza, se trata de la paz larga y esperada en el Medio Oriente».