La cara de 7 brimob de la muerte rantis pasajero brimob que dejaba a Ojol finalmente visto, ¡esta es la apariencia!

Yakarta, Viva – Rostro Siete miembros Brote Polda Metro Jaya ¿Quién abordó el auto de taxista en línea de motocicleta Rantis Affan kurniawan Finalmente puede ser conocido por el público.

Esto se conocía por la cuenta de Live Instagram Live of Diviskopampolri. En vivo, sus caras son claras. Los siete son vistos con prisioneros verdes.

Estaban sentados en una habitación. Frente a él, había un hombre que les preguntó mientras grababa las respuestas de los siete miembros. Supuestamente fuerte, el séptimo está siendo abuelado por la ignorancia del incidente mortal que mató al affan.

Captura de pantalla BRIMOB CAR TÁTICO BARCUDA LINDAS Men usa chaquetas Ojol.

A tener en cuenta el controlador ojol Llamado Affan Kurniawan, murió después de ser golpeado y luego atropellado por Rantis Brimob Car. Sucedió durante la manifestación en el DPR el jueves 28 de agosto de 2025, lo que condujo al caos.

Hasta ahora hay un total de siete miembros de Brimob asegurados. Todavía se están examinando intensamente porque están en el mortal rantis. La séptima identidad es Kompol C, Aibda M, Bripka R, Brigadier D, Bribda M, Baraka Y y Baraka D.