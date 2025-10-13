La captura de movimiento de Avatar es la ‘forma de actuación más empoderadora’

Zoe Saldaña dijo en una entrevista con Más allá del ruido eso James Cameron está “considerando un documental sobre la realización” del “Avatar«, que le interesan al actor ganador del Oscar porque «finalmente nos darán la oportunidad de explicar, de manera meticulosa, por qué la captura de la actuación es la forma de actuación más empoderadora».

“Nos da el crédito, la capacidad de poseer el 100 por ciento de nuestra actuación en la pantalla”, dijo Saldaña, quien durante mucho tiempo ha sido un defensor de la actuación con captura de movimiento y ha sido franco acerca de la necesidad de que los organismos de premios como los Oscar lo consideren. “Con la animación, puedes ir al estudio por [a few] sesiones; eso es todo lo que te necesitarán para toda la película. Entras en un estudio, como vayas vestido, y prestas tu voz, ¿verdad? La captura de la interpretación significa que ‘Avatar’ no existiría si Sigourney Weaver, Sam Worthington, Stephen Lang, Kate Winslet, yo y todo el elenco no nos levantáramos y pusiéramos esos puntos en nuestras caras”.

«Nos ponemos ese pequeño mono con todos esos puntos y entramos en un volumen (así llamamos el set) que está colgado en el techo, con todas estas cámaras en posiciones medidas», añadió. «Todos apuntan a este espacio que nos encuentra e introducen esa información en el sistema que es Pandora».

Saldaña interpreta a Neytiri en las películas de “Avatar”, que incluyen “Avatar” de 2009, “Avatar: The Way of Water” de 2022 y la próxima “Avatar: Fuego y Ceniza.” Cameron tiene la intención de hacer dos películas más de “Avatar”.

“Se necesitan una media de siete años entre [each ‘Avatar’ film]», dijo Saldaña. «Desde el tiro con arco, las artes marciales, el buceo libre, el buceo -para poder contener la respiración bajo el agua durante más de cinco minutos- hasta el idioma [James] concebido de la nada, hasta entrenar físicamente con ex gimnastas, artistas de circo y acróbatas para que aprendas a caminar como una especie humana extraterrestre… Eso somos todos nosotros, y un grupo de increíbles especialistas que hacen que nuestros personajes se sientan biónicos. Dios los bendiga. Con la tecnología que Jim crea, le da al artista el poder de propiedad total”.

Saldaña habló con el independiente el año pasado y criticó a los Oscar por continuar despreciando las actuaciones de captura de movimiento. Ya sean los actores de las películas de “Avatar” o el aclamado trabajo de captura de movimiento de Andy Serkis como Gollum en “El Señor de los Anillos” y César en “El planeta de los simios”, la actuación con captura de movimiento aún no ha irrumpido en las carreras de los Oscar.

“Los viejos hábitos cuestan morir, y cuando tienes establecimientos viejos, es muy difícil impulsar cambios”, dijo Saldaña sobre el tema. «Y lo entiendo, así que no estoy amargado por eso, pero es bastante desalentador cuando das el 120% de ti mismo en algo. Quiero decir, no ganar está bien, no ser nominado está bien, pero cuando te pasan por alto y luego te minimizan y te ignoran por completo…»

Cameron dijo Variedad como parte de un artículo de portada de Saldaña el año pasado que los Oscar están atrasados ​​para reconocer su trabajo como Neytiri en la franquicia “Avatar”.

«He trabajado con actores ganadores del Premio de la Academia y no hay nada de lo que Zoe esté haciendo que sea de menor calibre», dijo el director. «Pero como en mi película ella interpreta a un ‘personaje generado por computadora’, de alguna manera no cuenta, lo cual no tiene ningún sentido para mí. Puede pasar de ser majestuosa a, en dos nanosegundos, completamente salvaje. La mujer es feroz. Es una maldita leona».

“Avatar: Fire and Ash” se estrena en los cines el 19 de diciembre de la mano de Disney y 20th Century Studios.