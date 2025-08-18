La captura de metanfetamina media toneladas por parte de la policía metropolitana de Yakarta se considera holística, esta es la razón

Yakarta, Viva – Dirección de Investigación Drogas Polda Metro Jaya logró descubrir el sindicato de drogas de la red internacional con evidencia sabu Pesando 516 kilogramos.

Vicepresidente de la Comisión de la Cámara de Representantes III, Ahmad Syahroni dijo que los arrestos realizados de correos a los traficantes de drogas fueron una forma de captura holística o integral.

«Mi agradecimiento por la Dirección de la Investigación de Narcóticos de la Policía de Metro Jaya por esta captura muy ‘holística’, de la ciudad, mensajería, concesionarios, fue arrestado», dijo, el lunes 18 de agosto de 2025.

Syahroni dijo que la mejor manera de romper la cadena de tráfico de drogas en el país es hacer esta divulgación. Según él, la divulgación de drogas, pero solo los comerciantes y usuarios minoristas fueron arrestados y los usuarios serían infinitos.

«En el futuro, un caso de drogas debe manejarse de esta manera, desde la cabeza hasta la cola. Porque si solo un comerciante minorista y el usuario que es arrestado, no se terminará», dijo.

Anteriormente informó, la Policía Metropolitana de Yakarta logró desmantelar los sindicatos de drogas de pargo que distribuyeron metanfetamina en números fantásticos, a saber, 516 kilogramos o medias toneladas.

En esta operación, siete sospechosos fueron arrestados, formados por dos comerciantes importantes y cinco correos. Los dos distribuidores con las iniciales SA (33) y Z (50), mientras que otros cinco actores son DE (30), AW (35), ADR (30), DM (34) y MM (27) que actúan como correos y vendedores.

«Este sospechoso existe como comerciante, dos personas como comerciante. Entonces cinco personas son correos», dijo el director del comisionado de investigación de narcóticos de la policía de Metro Jaya, Ahmad David, el viernes de 1525.

David explicó que la metanfetamina de Half -ton valía alrededor de Rp516 mil millones y se estimó que podía dañar la mentalidad, la física y la salud de hasta 2.6 millones de residentes de Yakarta si circulan en el mercado.

Esta revelación, dijo, fue una forma de compromiso de la policía de Yakarta para dirigir el programa Astacita del presidente para proteger a la generación más joven hacia la visión de Indonesia EMAS 2045.

«Procesaremos el TPPU (lavado de dinero). Permitimos a los perpetradores, exploramos todas sus transacciones. De modo que el efecto de las espinillas es más pronunciado», dijo David.