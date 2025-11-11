La capitana de la selección nacional sub-17, Evandra Florastra, admite que se le pone la piel de gallina al ver a sus seguidores en Qatar

Doha, EN VIVO – Capitán Selección Nacional de Indonesia Sub-17, Evandra Florastra admitió que se le puso la piel de gallina al ver el extraordinario entusiasmo partidarios Indonesia estuvo presente directamente en Qatar durante el Mundial Sub-17 de 2025.

A pesar de que el equipo sufrió dos derrotas consecutivas, miles de seguidores llenaron el estadio para brindar su apoyo sin fin a Garuda Muda.

Este apoyo alcanzó su punto máximo cuando Indonesia logró una histórica victoria por 2-1 sobre Honduras en el último partido del Grupo H, el lunes por la tarde, hora local.

Evandra, que marcó el primer gol de penalti, admitió que este momento fue una de las experiencias más memorables de su carrera hasta el momento.



Selección de Indonesia Sub-17 vs Honduras Foto : (ANTARA FOTO/BAYU PRATAMA S)

«Quiero agradecer el apoyo en el estadio, en el banquillo y también desde casa. Estoy muy agradecido porque la afición no sólo mira los resultados. Aunque perdimos dos veces, vinieron en gran número a apoyarnos. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros», dijo Evandra, citada por la FIFA.

El jugador de 17 años dijo que el ambiente creado por los aficionados indonesios en Qatar hizo que el equipo se sintiera como si estuviera jugando en casa. Dijo que los aplausos desde las gradas fueron un gran estímulo para que los jugadores siguieran luchando hasta el pitido final.

«Cada vez que entramos al estadio, escuchamos las canciones y los gritos de los aficionados que llenan las gradas. Se nos pone la piel de gallina, como jugar en Yakarta, no en Qatar. Ese apoyo nos hace querer responder con el mejor juego», dijo Evandra.

También añadió que la presencia de la afición fue el principal motivo por el que el equipo pudo recuperarse de los dos malos resultados anteriores. Según él, este apoyo no sólo aumenta el entusiasmo, sino que también fortalece la mentalidad de todos los jugadores.

«Su apoyo hace que no nos rindamos. Sabemos que, aunque los resultados no siempre son los esperados, hay miles de personas que todavía creen y están orgullosas de nosotros. Eso nos hace querer darles algo especial», afirmó.

La victoria sobre Honduras no fue suficiente para que Indonesia pasara a la siguiente ronda, pero para Evandra los tres puntos significaron mucho más. Calificó la victoria como una forma de recompensa para los seguidores que nunca dejan de brindar apoyo.