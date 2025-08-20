La capacidad de la planta de energía aumentó un 14%, el fruto dulce de la inversión pertamina en la compañía de energía filipina CEC

VIVA – Pertamina Energía nueva y renovable (Pertamina nre) Continúe fortaleciendo sus pasos en la transición energía Global al aumentar la capacidad de la generación de energía renovable. Hasta el semestre I-2025, la capacidad de la planta de energía era de 2.842 MW, un aumento de aproximadamente el 14 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado. Este aumento también es una prueba de que los pasos estratégicos de Pertamina NRE, incluida la adquisición del 20 por ciento de la Compañía de Energía de Filipinas, Citicore Renewable Energy Corporation (CERC), comenzaron a producir resultados reales en el rendimiento de la compañía.

En el semestre I-2025, CEC registró un ingreso de ₱ 2.66 mil millones (en la moneda del peso filipino, o alrededor de Rp. 755.44 mil millones), creció un 28 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado. El EBITDA aumentó un 22 por ciento a ₱ 932 millones (alrededor de Rp. 264.69 mil millones), mientras que la ganancia neta aumentó un 38 por ciento a ₱ 630 millones (alrededor de Rp. 178.92 mil millones). Este aumento fue apoyado por un aumento en las ventas de electricidad, lo que hace que CEC sea más atractiva para los consumidores industriales en Filipinas.

«El desempeño positivo de CEC no solo muestra que la compañía es saludable y competitiva, sino que también demuestra que la decisión de adquirir el 20 por ciento de sus acciones es el paso correcto. Estos resultados respaldan la estrategia de Pertamina para fortalecer la capacidad de energía renovable y presentar soluciones energía limpia Los están en curso «, dijo John Anis, CEO de Pertamina NRE.

Este sólido desempeño financiero también atrae la atención del mercado de capitales. El precio de la acción de CEC que se abrió a principios de 2025 en ₱ 3,24 (alrededor de Rp. 920.16) aumentó a ₱ 4.01 (alrededor de Rp. 1,139) a fines de junio, luego se fortaleció nuevamente a ₱ 4.21 (alrededor de Rp. 1,195) al final de la negociación del 15 de agosto de 2025.

En línea con la estrategia de Pertamina NRE, CEC está apuntando a la adición de la capacidad instalada de hasta 5 gigavatios (GW) en cinco años, con el primer logro de 1 GW este año. La sinergia con Pertamina NRE abre oportunidades de inversión conjunta en el sector de energía renovable, tanto en Filipinas como en Indonesia.

Este logro confirma el compromiso de Pertamina NRE en fortalecer la capacidad de energía renovable al tiempo que mantiene un sólido desempeño financiero. Con una base cada vez más resistente, Pertamina NRE continúa expandiendo los pasos para traer energía limpia al mundo.

El vicepresidente de comunicación corporativa de Pt Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso reveló que la inversión de Pertamina en el nuevo negocio de energía renovable muestra el compromiso del grupo Pertamina para alentar las transiciones energéticas, para lograr el objetivo de disminuir las emisiones de dióxido de carbono. Incluso a través de la Compañía de Energía de Filipinas, donde Pertamina aumentará su capacidad en el campo de la energía verde.

«Se espera que la participación de la pertamina en el mundo de las nuevas energía renovable aumente la profesionalidad de la pertamina en el desarrollo de la industria energética ecológica en el país», explicó Fadjar.

Pertamina como compañía líder en el campo de la transición energética, se compromete a apoyar el objetivo neto de emisión cero 2060 al continuar fomentando programas que tienen un impacto directo en los logros de los objetivos de desarrollo sostenible (SDG). Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación de ambiental, social y de gobierno (ESG) a lo largo de la línea y operaciones de negocios de Pertamina.