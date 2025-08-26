La cantante senior Yetty Widjaja murió, que ya se encuentra en una condición rígida

Martes 26 de agosto de 2025 – 17:51 Wib
Yakarta, Viva – innalillahi wa inna ilaihi Rojiun. La triste noticia vino del mundo de la música. Cantante sénior Yetty Widjaja morir. Esta noticia fue conocida por primera vez a través de su mejor amigo Stanley Tulung, en su cuenta personal de Instagram.
«Ha fallecido al cantante senior de Rahmatullah, Yetty Widjaja … no se sabe exactamente a qué hora falleció porque se sabía cuando su hermano llegó alrededor de las 11.00 y ya estaba rígido. Al-Fatihah, tía Yetty», escribió Stanley, citada el martes 26 de agosto de 2025. ¡Desplácese para obtener más información!
Cuando se confirmó, Stanley Tulung explicó que el tiempo de la muerte de Yetty Widjaja era incierto. Eso fue porque su hermano encontró al cantante en condiciones de su casa.
«Entonces, así, la muerte no es segura cuando, debido a que fue atrapado cuando su hermano vino a su casa, continuó estando rígido.
Había experimentado un coma y fue hospitalizado
Además, Stanley reveló que el fallecido tenía diabetes lo suficientemente larga. Incluso hace aproximadamente un mes, Yetty recibió coma y se sometió a un tratamiento intensivo en el Hospital Hascikin, Bandung.
«Estaba en coma unos días en el hospital, después de eso, su condición mejoró. Hace unas tres semanas tuve la oportunidad de verlo en casa. En ese momento su condición había mejorado», dijo.
Stanley también agregó que su visita a Bandung en ese momento coincidió con él para visitar a Acil Bimbo, que estaba siendo tratada en el Hospital Hechuikin de Hasan. Sin embargo, primero se detuvo a la casa de Yetty Widjaja porque el hospital tenía horas de visita limitadas.
«Así que fui a Bandung, mirando primero a Yetty, después de eso, fui a Hasan Sadikin para mirar a Acil», explicó.
No hay certeza sobre la causa de la muerte
Aunque se sabe que tiene antecedentes de diabetes, Stanley dijo que la causa exacta de la muerte de Yetty Widjaja no era segura. Lo que está claro, el cantante senior fue encontrado sin vida en su residencia antes de finalmente esta triste noticia se extendió.
La partida de Yetty Widjaja se convirtió en una pérdida para la industria de la música indonesia. Su figura es conocida como uno de los cantantes senior que ayudó a colorear el viaje musical del país.
Página siguiente
Stanley también agregó que su visita a Bandung en ese momento coincidió con él para visitar a Acil Bimbo, que estaba siendo tratada en el Hospital Hechuikin de Hasan. Sin embargo, primero se detuvo a la casa de Yetty Widjaja porque el hospital tenía horas de visita limitadas.