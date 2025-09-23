La cantante de Malasia, Aina Abdul, será Indonesia a través del último sencillo que es desgarrador

VIVA – El cantante de Malasia hablaba oro, Aina Abdul Volver para demostrar su valía como uno de los íconos de la música del sudeste asiático que siempre muestra su mejor trabajo. Después del éxito del álbum ‘IMaji’ (2023) y una serie de impresionantes acción en el escenario, Aina ahora está lista para presentar las últimas obras más personales y profundas.

Se planea que la última canción de Aina Abdul se lanzará simultáneamente a fines de septiembre de 2025 en varias plataformas digitales como Spotify, Apple Music y videoclips oficiales que se emitirán en el canal Aina YouTube.

Relacionado con el último sencillo de Aina, traerá a los oyentes en la melod de balada melancólica que habla sobre el anhelo, la pérdida y la esperanza. La letra de la canción se inspira en experiencias personales sobre un momento corto que deja recuerdos profundos.

La canción se abrió con las cepas de piano que presentaban una atmósfera triste con una cuerda de orquesta que agregó un matiz dramático. Los arreglos modernos con balada pop están llenos de un tempo mediano liso para desarrollar tensión emocional en el clímax.

En este arreglo, Aina comenzó en un tono suave y sentimental, luego lentamente construyendo intensidad con el poder vocal que era atronador pero permaneció controlado. Esta dinámica hace que el oyente se disuelva, sienta cada capa de emociones como se describe en la letra.

«Debería ser tan doloroso cuando ‘me he amado, incluso desapareces. No te acerques por un momento».

Todas las letras usan indonesia, de modo que el mensaje que Aina quiere transmitir puede entenderse más fácilmente y tocar los corazones de los oyentes tanto en Indonesia como en Malasia.

«Además de tener una voz encantadora, la fuerza de Aina es que puede entregar mensajes de la canción muy bien. Cantante que realmente puede encender el significado de la canción es raro, y Aina es una de las mejores», dijo el equipo de equipo y repertorio (A&R) Gerente de Música de Sony, Gerente de Indonesia, Alysssia Soetedjo en su declaración oficial recibida por Selsa 23 de septiembre de 2025.

Alyssia agregó, la última canción de Aina es muy adecuada para los gustos del mercado indonesio que todavía ama las canciones de baladas. Con un sonido que se siente fresco y moderno, se cree que este sencillo es relevante no solo para los oyentes indonesios sino también para el mercado asiático.

Escuche el nuevo sencillo de Aina Abdul en todas las plataformas de música digital y se derrame emocionalmente en cada una de las letras. Agregue a su lista de reproducción favorita, comparta con la persona más cercana y espere el lanzamiento del video clip en el canal Aina Abdul YouTube.

Para obtener información, Aina Abdul actualmente tiene más de 530,000 seguidores en su cuenta de Instagram @ainaabdul, y es conocida como una cantante expresiva, no solo a través de canciones sino también en su estilo de moda. Su aparición en el escenario a menudo está en el centro de atención de los medios, uno de ellos cuando apareció en el concierto A de Aina Abdul 2.0 en el Palacio de la Cultural, Kuala Lumpur.