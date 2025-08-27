La cantante de ‘Kpop Demon Hunters’ Audrey Nuna en Golden, Oscar Buzz

El jet Lag es real para Shows de Audrey. Recién salido de una gira internacional que la llevó de Corea a Japón a Australia, el cantante de 26 años todavía se está adaptando a las zonas horarias, incluida una sesión de gimnasia memorable que la dejó con cable hasta las 8:00 de la mañana. Pero el agotamiento vale la pena: Nuna está montando la ola de «Dorado«Su contribución de la ruptura al»Cazadores de demonios de KPOPBanda sonora que se ha convertido en un fenómeno global viral.

Nuna ofrece la voz de canto para Mira, uno de los tres miembros del grupo ficticio K-Pop Huntr/X, junto con los vocalistas Ejae (Who Voices, el cantante principal Rumi) y Rei Ami (Who Voices Zoey). Juntos, el trío interpretó «Golden», que alcanzó el número 1 en la lista Global de Global de Spotify’s Daily Songs y impulsó el álbum de la banda sonora al No. 1 en el Billboard 200, la semana de transmisión más grande para una banda sonora en más de tres años.

«Cuando estaba grabando estas canciones y trabajando en este proyecto, recuerdo claramente decirle a mi madre, oh, y esto fue en coreano, ‘pero como, oh,’ Eomma, creo que esta película va a funcionar realmente bien ‘», recuerda Nuna. «Realmente tenía la sensación de que este proyecto iba a funcionar muy bien. No sabía que solo iba a destruir por completo su propio nicho en el sentido de ser tan recibido a nivel mundial».

Los instintos del artista coreano-estadounidense resultaron prescientes. La canción es Ser enviado para la consideración del Premio de la Academia por Netflix, una perspectiva que tiene a Nuna asombrada y filosófica.

«Siento que ahora solo tengo que ir por el EGOT en este momento», dice ella. «Creo que Dios y el universo son increíblemente misteriosos de esa manera, donde no puedo creer que podría estar obteniendo una nominación al Oscar, y este proyecto podría estar obteniendo una nominación al Oscar antes de haber sido considerado para una nominación al Grammy».

El posible asentimiento del Oscar se siente especialmente surrealista dado el homónimo de Nuna. «En realidad, me llevo el nombre de Audrey Hepburn, quien era conocido por ser súper multifacético. Ella estaba en el teatro y obviamente en la actuación, y también hizo música. Así que me siento, tan asombrosa como es, extrañamente se siente extrañamente profética de alguna manera».

Para Nuna, que difumina las líneas entre el pop, el R&B y la alternativa en sus himnos de género-fluido, el éxito de «Golden» ha reforzado su creencia en el empuje de los límites artísticos. «Creo que esas líneas son irrelevantes. Creo que el género está muerto, en cierto sentido», dice ella. «Personalmente, siempre me ha interesado muchos tipos diferentes de música».

Al crecer como uno de los pocos asiáticoamericanos en su suburbio de Nueva Jersey, Nuna absorbió diversas influencias, desde Britney Spears y los primeros grupos de K-pop como Wonder Girls hasta Whitney Houston, Destiny’s Child, Childish Gambino, Radiohead y Björk. Esta educación musical ecléctica formó su negativa a ser clasificada.

«Nunca he sentido la necesidad o el deseo de ocultar ninguno de esos tipos de intereses», explica. «Cuando esta película fue lanzada para mí, fue esta idea de no tener que elegir una parte de ti mismo y poder ser tu ser total. Esa es realmente la razón por la cual, cuando este papel se me presentó como parte de este proyecto, inmediatamente me subí a bordo».

Esa filosofía de adoptar la dualidad atraviesa el reciente álbum de Nuna «Trench», dividido en dos mitades: «Soft Skin» y «Hard Sentise». El concepto refleja las polaridades a las que siempre se ha sentido atraída: «Hermosos acordes y sonidos de batería súper fuertes» o «Juegos de palabras dobles juguetones con un tipo de temas introspectivos profundos».

«Quería demostrar que pueden coexistir y que pueden sentarse uno al lado del otro en una lista de pistas, ya sea sonica o temáticamente», dice ella.

Las recientes giras internacionales de Nuna, su primera vez actuando fuera de los Estados Unidos, demostró ser revelador. Desde la energía explosiva en el Festival Pentaport de Corea hasta audiencias más reservadas pero profundamente conectadas en Tokio, descubrió que la música realmente trasciende las fronteras culturales.

«Lo único que se sintió realmente constante fue solo esta conexión verdadera y profunda que todas estas personas maravillosas que vinieron a mi programa tienen con la música que hago. Fue realmente genial ver cómo, independientemente de, como, el lenguaje corporal, independientemente del nivel de ruido en la audiencia, que esto realmente siempre se traduce para mí», reflexiona.

La experiencia reforzó su creencia en el poder transformador de la música. «Realmente ha restaurado mi fe en esta idea de que la música puede cambiar la forma en que las personas piensan y pueden cambiar la forma en que las personas se llevan en su vida cotidiana, independientemente de la cultura en la que se mencione».

A medida que Nuna navega por esta nueva fase de reconocimiento global, ha aprendido a ver la vulnerabilidad no como debilidad, sino como la fuerza. Citando «Atlas of the Heart» de Brené Brown, explica: «Su nivel de pertenencia solo será tan grande como su nivel de auto aceptación».

Por ahora, Nuna todavía está procesando el torbellino éxito de «Golden» y «Kpop Demon Hunters», que ahora es La película más vista de Netflix. A medida que los elogios continúan llegando y se acercan la temporada de Oscar, una cosa está clara: este artista que desafía el género recién está comenzando.

«Definitivamente me siento abrumado por la gratitud. Siento una sensación de humildad extrema y muy honrada de ser parte de un proyecto que lleva la cultura coreana a un nivel de plataforma tan diferente», dice.