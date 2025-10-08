La cantante de Hong Kong Shirley Kwan fue trasladada de urgencia al hospital, ¡su estado es crítico!

VIVA – Las malas noticias vienen de cantante Hong Kong Shirley Kwan quien se encuentra en estado crítico en el hospital. Hoy temprano, varios medios informaron que la mujer de 59 años fue trasladada de urgencia al hospital y ahora se encuentra en la unidad de cuidados intensivos (UCI).

Lea también: Para obtener más calidad, Ikang Fawzi y Endang S Tourina participan en pruebas de competencia para cantantes y músicos



Según los medios de comunicación de Hong Kong, Shirley está gravemente enferma y fue trasladada de urgencia a la UCI para recibir tratamiento de emergencia. Los informes también muestran a dos hombres en el hospital, se cree que son el hijo y el padre de Shirley. Según los informes, el hijo del cantante no quiere dejar a su madre y ha estado en el hospital desde que Shirley ingresó. Familiares y amigos también han visitado al cantante en los últimos días.

No se sabe qué enfermedad padece Shirley, pero parece ser grave. Los familiares y amigos que visitaron a la estrella lucían sombríos. De hecho, el hijo de Shirley supuestamente lloró al ver el estado de su madre.

Lea también: Muere el cantante Yetty Widjaja y lo encuentran en estado rígido



Según Hype.MY, Shirley se encuentra actualmente intubada porque muchos de sus amigos y familiares visitaron a la estrella con las manos vacías, lo que indica que no puede comer como de costumbre. Sin embargo, esta afirmación aún no ha sido confirmada.

Shirley saltó a la fama a finales de los años 1980 y pronto se convirtió en una figura popular en la escena de la música pop de Hong Kong. Sin embargo, en 2005 saltó a los titulares tras revelar que dio a luz a un hijo fuera del matrimonio.

Lea también: La madre fue encarcelada por un caso de violencia doméstica, Nyoman Paul incluso olvidó su rostro y su nombre.



Mantuvo en secreto la identidad del padre de su hijo hasta 2014, cuando afirmó que el octavo Zuri Rinpoche, un maestro religioso butanés, era el padre de su hijo. En cuanto a sus otras relaciones, la cantante salió anteriormente con los actores Michael Chow y Hacken Lee.

A pesar de su exitosa carrera musical, Shirley se retiró del canto. En abril de 2020, compartió su deseo de alejarse de la industria musical en Instagram y rara vez aparecía en público.

Sin embargo, ha habido muchos informes de su comportamiento errático en los últimos años. Intentó suicidarse dos veces debido a la depresión y una vez fue acusado de agredir a un miembro del personal del hotel. Actualmente, los fanáticos y amigos están orando por la recuperación de Shirley.