La candidata italiana al Oscar ‘Familia’ consigue distribución en EE. UU.

Distribuidor independiente estadounidense Imágenes de cristales rotos ha adquirido los derechos de distribución en Estados Unidos del oscuro melodrama “Familia” de Francesco Costabile, es decir ItaliaCandidata a mejor largometraje internacional en los Premios de la Academia 2026.

“Familia”, que entrelaza elementos de thriller psicológico y comentario social, sigue el desgarrador viaje de Luigi, un joven que lucha con un legado familiar tóxico y su enredo con ideologías extremistas. Basada en el libro autobiográfico de Luigi Celeste “No será así para siempre”, la historia profundiza en los ciclos destructivos de violencia y la lucha por la redención.

La película de Constabile se estrenó a partir de 2024 en el Festival de Venecia, en la sección Horizontes, donde el protagonista Francesco Gheghi ganó el premio al mejor actor por su poderosa interpretación de Gigi Celeste, un joven moldeado por la violencia doméstica y atraído por un movimiento político de extrema derecha. “Familia” le valió a Francesco Di Leva –quien interpreta al voluble padre cuyo regreso de prisión desestabiliza a una familia ya frágil– el premio italiano David di Donatello al mejor actor de reparto.

El reparto de la película también lo componen Barbara Ronchi (“Secuestrada” de Marco Bellochio).

Costabile anteriormente obtuvo elogios de la crítica por su ópera prima “Una Femmina – The Code of Silence” sobre mujeres que han tenido el coraje de liberarse de las garras de los códigos y lazos de sangre de la mafia de Calabria.

«Estamos encantados de llevar Familia a los cines estadounidenses, una película ganadora de múltiples premios con un lenguaje cinematográfico intenso que nos cautivó de inmediato», dijo Richard Wolff, director ejecutivo de Breaking Glass Pictures, en un comunicado. El distribuidor independiente es conocido por manejar cine internacional y de autor, incluidos títulos LGBTQ+, de terror y en lenguas extranjeras, con buen ojo para títulos italianos como “Nostalgia” de Mario Martone.

La jefa de ventas de True Colours, Francesca Tiberi, que manejó el acuerdo de “Familia”, comentó: “Estamos muy contentos de renovar nuestra colaboración con BGP en una película especial como “Familia” y su campaña para los Oscar”.

Las dos compañías se habían asociado previamente en 2022 para apoyar la campaña italiana para los Oscar por “Nostalgia” que se lanzó en la competición del Festival de Cine de Cannes.

Costabile en el comunicado señaló que “Familia” “explora las formas de violencia inherentes a la cultura patriarcal contra las mujeres, un tema que es trágicamente relevante hoy y atraviesa todas las culturas y todos los países”.

“Familia” está producida por Attilio de Razza y Nicola Picone en Tramp Limited, con sede en Roma. Los coproductores son Nicola Giuliano de Indigo Film de Roma y Pierpaolo Verga de O’Groove de Nápoles, en asociación con Medusa Film.