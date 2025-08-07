La canción Dewa 19 es gratuita en el restaurante, pero hay esta condición de Ahmad Dhani

Yakarta, Viva – En medio del caos sobre realeza música que hace mucho restaurante Y café reacio a tocar canciones indonesias, Ahmad Dhani aparece con una solución inesperada. Líder Dewa 19 Eso elimina el uso de sus canciones con ciertas condiciones. ¿Qué es eso?

A través de cargas en su cuenta personal de Instagram, Dhani declaró que los restaurantes que tienen muchas sucursales están invitados a tocar la canción Dewa 19 con Virzha y Ello sin la necesidad de pagar regalías. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

«El restaurante tiene muchas ramas y quiere tocar la canción Dewa 19 pies Virzha y Ello. Ahmad Dhani como propietario, un maestro de amor libre para los interesados», escribió Ahmad Dhani en su declaración de carga, citado el jueves 7 de agosto de 2025.

Esta oferta ciertamente se convierte en un soplo de aire fresco para las empresas culinarias que han sido eclipsadas por las preocupaciones sobre la obligación de pagar regalías.

No solo eso, Dhani también ofrece una manera fácil para los restaurantes interesados. La condición es que envíe un mensaje directamente a la cuenta de Instagram. @officialltewa19 Para obtener permiso oficial.

«Interesado en DM @Oficialldewa19», dijo Ahmad Dhani.

Como se sabe, un problema Música de realeza Nuevamente calentado después de que surgió tensión entre músicos y dueños de negocios. Muchos restaurantes y cafeterías eligen no tocar canciones indonesias para evitar la obligación de pagar regalías. En cambio, establecen voces naturales o pájaros, que se consideran libres de licencias y gravámenes.

Mientras que la definición, las regalías son recompensas al propietario de los derechos de propiedad intelectual sobre el uso de su trabajo en cualquier forma. El valor se determina en función del acuerdo entre el propietario de los derechos y el usuario, dentro de un cierto período de tiempo.

El movimiento de Ahmad Dhani también se consideró como una forma de avance para continuar apoyando el ecosistema musical del país sin cargar a los actores comerciales, especialmente en el sector culinario.