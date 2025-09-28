La canción de Thia Ryna es cancelada por otras películas, aparentemente un compañero con la banda sonora de la película que quiero mover

Yakarta, Viva – La actriz y cantante, Thia Ryna, ahora es una cálida conversación. Su última canción titulada «se convierte en mi historia» oficialmente se convierte en la banda sonora principal película «Quiero migrar«Curiosamente, esta canción emocional se preparó originalmente para un proyecto cinematográfico completamente diferente, antes de finalmente ‘ver’ con una película con el tema del viaje de Hijrah.

Thia Ryna reveló la historia única detrás de la selección de esta canción cuando se conoció en el área de Bogor, West Java, el sábado 27 de septiembre de 2025. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Dato divertido, en realidad, esta canción es para la banda sonora de otra película. Originalmente era solo el contenido de la demostración», dijo Thia Ryna, comenzando la historia.

Fate luego llevó la canción a otro camino. Thia explicó cómo la canción estaba ‘atrapada’ y finalmente fue aceptada en la película «Want to Hijrah».

«Pero aparentemente no se usó, entonces Mas Pulung como editor intenta divertirse para conectarse con una de las escenas de la película que quiero migrar. Uh, cuando el productor lo ve realmente», continuó Thia, en un tono entusiasta.

No solo sobre la canción, el proceso de determinar al cantante de la canción «se convierte en mi historia» también tiene su propia historia. Thia Ryna inicialmente tiene la intención de ofrecer la canción a otros cantantes, considerando que solo llena la versión de demostración. Sin embargo, el productor de la película «Want To Hijrah» tiene una opinión diferente.

«Al principio ofrecí a otro cantante, pero el productor dijo: ‘No, solo cantas. Adecuado con tus voces», dijo, imitando los comentarios del productor que lo convenció.

Se demostró que la decisión del productor era correcta porque la voz de Thia se consideraba muy adecuada y capaz de fortalecer los matices de las canciones.

La canción «se convierte en mi historia» en general cuenta la historia de una historia de amor que resulta en tristeza. Sin embargo, Thia Ryna cree que las letras que escribió son muy sostenibles con la historia de la película «Want To Hijrah», especialmente el viaje del personaje principal.

«Inicialmente, esta era una canción general sobre una triste historia de amor. Pero cuando entré en la película sobre Hijrah, resultó ser el mismo que el viaje del personaje femenino que experimentó un rechazo. Así que fue como un partido con esta película», explicó la actriz que también está activa como esta cantante.

El vínculo emocional de las letras de las canciones con el tema de Hijrah y el rechazo en la película hace que esta canción se sienta bien y más profunda.

Para obtener el máximo aprecio al grabar la canción «Se convierte en mi historia», Thia Ryna tiene un truco único en el estudio. Deliberadamente creó una atmósfera tranquila y oscura.

«Apago las luces, déjame concentrarme en la canción. Así que cada vez que cantas una letra, inmediatamente siento, realmente me siento», dijo Thia.

Este método que usa solo para centrarse en las letras y melodías, de modo que las emociones de la canción se entregan en su totalidad.

La elección de esta canción como la banda sonora de la película quiere Hijrah se convirtió en una bendición para Thia Ryna.

«Muy feliz, porque la canción que originalmente era general de repente podría relacionar lo mismo que el viaje de migración de alguien. Ya estaba destinada a esta película», concluyó.