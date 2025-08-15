¿La canción de Indonesia Raya llegó a Royalti? Esta es la explicación del palacio

JacartaVIVA – Ministro de Estado (Estadersneg) RI, Praseteto Hadi abre votos sobre noticias de la canción Indonesia Las festividades cobradas realeza. Dijo que encontraría una salida, considerando que la canción Indonesia Raya siempre se cantaba en cada evento.

«Es precisamente allí que tenemos que encontrar una salida. Indonesia Raya es cantada en todos los lugares en cualquier lugar, en cualquier caso, entonces hay una obligación de regalías que también parece bastante difícil», dijo Praseteto en el Edificio del Parlamento, Senayan, Jakarta, viernes de 1525.

Aun así, cuando se le preguntó si significa que la canción Indonesia Raya no necesita ser usada por regalías, Prasetyo tampoco justifica.



Gestión de regalías de Permenkumham para la licencia del libro secundario Uso de derechos de autor

«Sí, no seas así de inmediato, la fórmula la está buscando», dijo.

La imposición de regalías a la canción Indonesia Raya fue presentada por PSSI. Prasetyo consideró que su partido discutiría intensamente con el Ministerio de Derecho a cargo de LMKN.

«Estamos buscando la mejor salida, de modo que lo que sucedió anteriormente en PSSI, por supuesto, debemos encontrar una salida. Más tarde si todo se aplica causará problemas. Pero, francamente, estamos buscando una salida», agregó Praseteto.

Se sabe que el jefe de la Oficina de Comunicación Presidencial (PCO) Hasan Nasbi dijo que el gobierno facilitaría el acuerdo de la realeza polémica de la música a través de un diálogo constructivo entre las partes interesadas para llegar a un acuerdo que beneficie a cada parte.

Hasan recordó que había una institución formada basada en la ley para facilitar el aprecio por el trabajo de los artistas para recibir aprecio y servicios adecuados.

«Para que el trabajo de su trabajo obtenga un aprecio y aprecio adecuados», dijo Hasan Nasbi en una conferencia de prensa en Yakarta, jueves 14 de agosto de 2025.

Hasan dijo que el proceso de discusión todavía estaba en funcionamiento y no fue final. Por lo tanto, en el futuro, la comunicación se fortalecerá para que las soluciones resultantes beneficien a todas las partes, que van desde artistas, gerentes de hoteles, restaurantes, lugares de entretenimiento, hasta la comunidad. «Estamos buscando una solución para ganar-ganar», dijo.

Agregó que los ministerios relacionados como Kemenparekraf, Kemenkum y otras partes interesadas discutirán en detalle los mecanismos y la implementación en el campo.

«La apreciación de sus obras también debe considerarse y no estamos familiarizados con esto. Pasamos a paso, encontraremos una salida para esto», dijo Hasan.