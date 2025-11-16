La canción de Bunga Maaf se vuelve viral en TikTok, The Lantis ingresa tres nominaciones para los Indonesia Music Awards 2025

Jacarta – El vocalista de Lantis, Giri Virandi, destacó que la plataforma tiktok juega un papel importante en catapultar la popularidad de la canción «Bunga Maaf», que ahora ha llevado a la banda a tres nominaciones en los premios Premios de la música de Indonesia (HA) 2025.

Lea también: Conozca las modalidades de fraude en línea más extendidas, aquí le presentamos pasos preventivos para no convertirse en víctima



Los Lantis lograron ingresar a las categorías de Dúo/Grupo/Banda del Año, Canción Alternativa del Año y Canción del Año por «Flower Sorry». Giri llama a TikTok un medio de promoción que les permite difundir su trabajo de forma más rápida y amplia. Desplázate para saber más, ¡vamos!

«Oh, es realmente muy útil. Porque tal vez antes de los viejos tiempos era así. Por ejemplo, si quieres promocionar, tal vez tengas que ir a todas partes. Si ahora hay TikTok, caerá», dijo Giri cuando se reunió recientemente con un equipo de medios en el oeste de Yakarta.

Lea también: TikTok limpia millones de contenido fraudulento



Él cree que la accesibilidad de TikTok abre grandes oportunidades para nuevos músicos que aún no tienen una base sólida de oyentes.

«Quizás también sea realmente accesible para nosotros. Además, antes todavía éramos desconocidos. Con TikTok y su rápida difusión en ese momento, sí», continuó.

Lea también: Los influencers y creadores de contenido en China deben estar certificados, ¿qué pasa con Indonesia?



A través de esta plataforma, el nombre de The Lantis, quien también es conocido por la canción “Gloria”, ha ganado un gran ascenso. Giri no niega que la popularidad actual de su banda no se habría alcanzado sin la existencia de TikTok.

«Si no existiera algo así, tal vez no estaríamos aquí. O tal vez no sería así. Así que es realmente divertido», dijo.

También expresó su gratitud y orgullo porque The Lantis recibió una gran confianza y entró en tres categorías en IMA 2025.

«Por supuesto que esto es un honor. Estamos muy felices, conmovidos y nos sentimos muy apreciados», dijo Giri.

«Gracias por la oportunidad que se le ha brindado de ser incluido en esta nominación», añadió.

Este año, los Indonesia Music Awards 2025 determinaron 15 categorías, que constan de 13 categorías principales y dos categorías especiales: Festival de Música 2024-2025 del año y Premio Sinergi Suara. La evaluación continúa centrándose en el trabajo, la influencia y la contribución de los músicos al desarrollo de la música indonesia.

Con el apoyo de plataformas digitales como TikTok, The Lantis se ha convertido ahora en uno de los nombres que se está robando la atención en la industria musical indonesia.