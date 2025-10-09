La canción ‘DDLJ’ ‘Tujhe Dekha To’ saluda al primer ministro británico Keir Starmer en Mumbai

En un memorable momento de intercambio cultural que capturó la magia perdurable del cine de Bollywood, el Primer Ministro del Reino Unido Keir Starmer escuchó el icónico himno de amor “Tujhe Dekha To Ye Jana Sanam” de “Dilwale Dulhania Le Jayenge”(DDLJ) durante su visita a los estudios Yash Raj en Mumbai el miércoles.

La proyección del tema atemporal, que marcó el 30 aniversario de la película desde su estreno, marcó la pauta para un anuncio histórico: Yash Raj Films volverá a rodar en el Reino Unido con tres producciones importantes que comenzarán a principios de 2026, poniendo fin a una pausa de ocho años.

La elección de la canción fue particularmente conmovedora, dada la profunda conexión que “DDLJ” tiene con el Reino Unido. La película, que se convirtió en un fenómeno cultural que une el cine indio y la cultura británica, se rodó extensamente en Londres y en todo el Reino Unido, lo que la convierte en sinónimo de la relación entre el Reino Unido y la India.

Películas de Yash Raj El director ejecutivo Akshaye Widhani, quien recibió a Starmer en el estudio, enfatizó este vínculo especial. «El Reino Unido ocupa un lugar muy especial en nuestros corazones y algunas de nuestras películas más emblemáticas, incluida Dilwale Dulhania Le Jayenge (DDLJ), se rodaron en este hermoso e increíblemente hospitalario país», dijo.

«Es realmente especial reavivar los lazos cinematográficos entre YRF y el Reino Unido en el 30º aniversario de ‘DDLJ’, una película que es sinónimo de la relación entre el Reino Unido y la India», añadió Widhani.

Tras la presentación cultural, Starmer anunció que se espera que las tres producciones creen más de 3.000 puestos de trabajo e inyecten millones de libras a la economía británica.

«Bollywood está de regreso en Gran Bretaña y está generando empleos, inversiones y oportunidades, al mismo tiempo que muestra al Reino Unido como un destino de clase mundial para el cine global», dijo Starmer. «Este es exactamente el tipo de asociación que nuestro acuerdo comercial con la India está destinado a desbloquear».

Starmer estuvo acompañado por una delegación de pesos pesados ​​de la industria cinematográfica británica, incluidos representantes del British Film Institute, la British Film Commission, Pinewood Studios, Elstree Studios y Civic Studios.

El Primer Ministro también se reunió con el actor Rani Mukerji, casado con el presidente de Yash Raj Films, Aditya Chopra.

YRF está produciendo actualmente la adaptación musical teatral en inglés de DDLJ, titulada “Come Fall in Love” (CFIL) en el Reino Unido, una historia de “Oriente y Occidente” que celebra el espíritu de inclusión y amor más allá de las fronteras.

La visita coincidió con el vigésimo aniversario de operaciones de Yash Raj Studios en India y se basa en el Tratado de Libre Comercio entre el Reino Unido y la India firmado en julio.