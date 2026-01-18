La campeona de tenis Coco Gauff invita a Connor Storrie y Hudson Williams a competir

Campeón de tenis Coco Gauff es un “Rivalidad acalorada» admirador.

Tras una reseña efusiva de la serie romántica de hockey queer de HBO Max en redes socialesLa estrella del deporte estadounidense dijo: “Creo que soy su fan número uno”.

Los comentarios de Gauff se produjeron durante su conferencia de prensa del día de prensa del Abierto de Australia. «Simplemente vi gente hablando sobre un espectáculo de hockey, un espectáculo de hockey gay. Eso me interesó», dijo, según tenis.com. “Pensé, ‘Oh, seis episodios, perfecto’. Simplemente me lancé de lleno. Obviamente, hay algunas escenas agradables y picantes. Es una historia de amor tan hermosa. Creo que eso fue lo principal”.

“Rivalidad acalorada”, adaptado de La serie de novelas Game Changer de Rachel Reidprotagonizada por Connor Story y Hudson Williams como Ilya Rozanov y Shane Hollander, respectivamente, como jugadores de hockey profesionales que se enamoran en el transcurso de una aventura secreta que dura una década.

En una entrevista con el Canal de tenisGauff dijo: «Creo que la historia es muy relevante, creo que mucha gente tal vez pueda identificarse. Creo que fue realmente genial. La tensión, obviamente, la tensión sexual y luego la tensión romántica. Me encanta el tropo de que los enemigos, bueno, no son enemigos reales, sino enemigos de los amantes, pero ambos negaban sus sentimientos. No lo sé. Simplemente como cosas así».

Luego, Gauff invitó a Storrie y Williams a verla jugar: «Hola, Connor y Hudson, mi nombre es Coco. Soy la fanática número uno del tenis de ‘Heated Rivalry’. Por favor, vengan a mi partido y mírenme jugar… Los amo chicos».

También ha instado a sus compañeros tenistas a ver la serie. «Quería que el mundo supiera sobre este programa», dijo Gauff. «Se lo he estado diciendo a todo el mundo. Le dije a Jess Pegula y [Giuliana Olmos] para verlo hoy. Veremos a qué parte de la WTA puedo convencer para que vean el espectáculo”.

Mientras tanto, Los creadores de “Heated Rivalry”, Jacob Tierney y Brendan Brady Asistió al partido de la NHL LA Kings vs. Pittsburgh Penguins en Los Ángeles. Los dos recibieron vítores y aplausos cuando fueron mostrados, junto con escenas del espectáculo, en el Jumbotron encima de la pista.

Robbie GK, estrella de “Heated Rivalry”quien interpreta a Kip en el programa, asistió al partido de playoffs de los Seattle Seahawks contra los San Francisco 49ers el sábado. Un video del actor en el campo fue publicado en el sitio web de los Seahawks. Instagram cuadrícula junto con el título, “@robsgk en la cabaña”.