La caminata divertida de PP ISNU se convierte en un evento para deportes ligeros y unión en el corazón de Yakarta

VIVA – Liderazgo Central de la Asociación de Pregrado Nahdlatul Ulama (PP ISNU) realizar actividades Paseo divertido que tuvo lugar animadamente en el área de Vilo Gelato, estación BNI City, Yakarta, el domingo 21 de diciembre de 2025.

Lea también: Los deportes de bicicleta se convierten en el nuevo motor económico de Indonesia, el valor económico alcanza los 10 billones de IDR



Miles de participantes de diversos ámbitos participaron en la agenda. deporte que relajante.

Esta Caminata Divertida tiene como tema «Dando un paso juntos hacia una mujer grande y digna». Además de ser un lugar de convivencia, esta actividad también sirve para hacer campaña por un estilo de vida saludable y el cuidado del medio ambiente a través de paseos tranquilos por espacios públicos.

Lea también: El Campeonato Nacional Interclubes de Tiro con Arco 2025 se convierte en la base del logro nacional



Desde la mañana, los participantes parecían entusiasmados por seguir la ruta Fun Walk, que fue diseñada para ser amigable para todas las edades. Esta actividad enfatiza la importancia del ejercicio ligero como parte de una rutina diaria para mantener el cuerpo en forma en medio de las ocupadas actividades de las comunidades urbanas.

El presidente del Comité de Fun Walk del PP ISNU, Dr. Zainun Nasihah, MA, dijo que Fun Walk no es sólo una actividad recreativa, sino también un movimiento moral para aumentar la conciencia sobre la protección del medio ambiente. Según él, un simple ejercicio como caminar puede ser el primer paso para crear conciencia sobre la sostenibilidad de la Tierra.

Lea también: ¿Cuántas calorías quema el ejercicio Pound Fit?



«Con este Fun Walk queremos animar a la gente a moverse, a vivir sanamente, y al mismo tiempo concienciar sobre el medio ambiente. La Tierra hay que protegerla entre todos porque es fuente de vida para el ser humano», afirmó.

Además de las actividades deportivas, el comité también distribuyó semillas de plantas a los participantes como símbolo de preocupación por la conservación de la naturaleza. Varias agendas sociales también influyeron en esta actividad, desde la educación hasta la recaudación de fondos humanitarios.

El presidente general del PP ISNU, Prof. Dr. Phil Kamaruddin Amin, considera que Fun Walk es un espacio estratégico para fortalecer la unidad de los cuadros de Nahdlatul Ulama a través de un enfoque deportivo. Espera que este tipo de actividades puedan continuar celebrándose de forma continua.

«Esperamos que este Fun Walk sea un deporte saludable y relajante, además de fortalecer la amistad y la familia. Una actividad física ligera como esta es importante para mantener la salud física y mental», afirmó.

En esta ocasión, PP ISNU también recaudó fondos para ayudar a las víctimas de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental. La asistencia se distribuirá mediante la colaboración de ISNU y LAZISNU.