La Cámara de Representantes será aprobada por MK Inosentius Samsul Jueces en la reunión plenaria

Yakarta, Viva – Comisión III RPD RI ha terminado de realizar una prueba de ajuste y adecuada (ajuste y prueba adecuada) sobre jueces constitucionales prospectivos, Inosentio Samsul.

Por lo tanto, la Comisión de la Cámara de Representantes III acordó que Inosentio Samsul se convirtió en juez del Tribunal Constitucional (MK) de la propuesta del Parlamento Indonesio.

«La Comisión III de la Cámara de Representantes de Indonesia aprueba al hermano Inosentius Samsul como juez constitucional de la propuesta de la Cámara de Representantes y posteriormente se procesa de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables», dijo el presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes III Habiburokhman mientras presiden la reunión, el miércoles 2025.



Presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes III, Habiburokhman

Después de pasar la prueba adecuada y adecuada, dijo Habiburokhman, el nombre Inosentius fue entregado al liderazgo del DPR. Más tarde, Inosentius se aprobará en la reunión plenaria como sustituto de Arief Hidayat.

«Así que antes nos comunicamos con el liderazgo del DPR, este resultado pronto se transmitirá al liderazgo del DPR para ser aprobado al plenario más cercano», dijo.

Habibrokhman explicó que la posibilidad de los resultados del ajuste y la prueba adecuada se llevará a la plenario el jueves 21 de agosto de 2025.

«Sí, es probable que mañana sea el jueves, habrá una plenario», dijo.



Presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes III Habiburokhman en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, miércoles 18 de junio de 2025

Esta es la conclusión de la Reunión III de la Comisión III de la Cámara de Representantes relacionados con el ajuste y la prueba adecuada (ajuste y prueba adecuada). El Inosentio Samsul es el único candidato en la prueba de factibilidad.

«¿Está aprobado?» Preguntó el presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes III Habiburokhman, quien fue respondido aprobado por todos los miembros de la Comisión de la Cámara de Representantes III en el complejo del Parlamento, Yakarta, el miércoles.