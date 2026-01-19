La Cámara de Representantes se centra en discutir la revisión de la ley electoral y garantiza que el Presidente no sea elegido por la Cámara de Representantes

Jacarta – Vicepresidente RPD RI Sufmi Dasco Ahmad enfatizó que la RPD RI de este año se centrará en discutir la revisión de la Ley (UU) sobre Elecciones Generales (Elección) y garantizar el sistema electoral presidente (elección presidencial) no se cambiará a una elección por la Asamblea Consultiva del Pueblo (RPM).

Según él, esto es necesario transmitirlo para aclarar la información confusa en la sociedad. La revisión de la Ley Electoral está incluida en la agenda del Programa de Legislación Nacional Prioritaria 2026.

El vicepresidente de la Cámara de Representantes de Indonesia, Sufmi Dasco Ahmad (centro), el ministro de Estado, Prasetyo Hadi (derecha), y el secretario del gabinete, Teddy Indra Wijaya (izquierda), en el complejo del palacio presidencial, en el centro de Yakarta. Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

«También acordamos anteriormente que la Ley Electoral existente no incluye la elección del Presidente por el MPR», dijo Dasco durante una conferencia de prensa conjunta con la Comisión II de la Cámara de Representantes junto con el Secretario de Estado en el complejo parlamentario de Yakarta, el lunes 19 de enero de 2026.

Dijo que el enfoque de la discusión sobre la Ley Electoral también estaría en línea con los esfuerzos para responder a diversas decisiones del Tribunal Constitucional (MK) con respecto a las elecciones. Posteriormente, dijo, los partidos políticos crearán un sistema o ingeniería constitucional para implementar la decisión del Tribunal Constitucional.

Mientras tanto, el presidente de la Comisión II de la Cámara de Representantes, Rifqinizamy Karsayuda, explicó que la Ley Número 7 de 2017 sobre Elecciones solo contiene dos regímenes electorales, a saber, la Elección General del Presidente y Vicepresidente (Pilpres) y la Elección General de la Asamblea Legislativa.

Específicamente para las elecciones presidenciales, según él, la Comisión II de la RPD de RI acordó que no había planes de cambiar y cambiar las normas para las elecciones presidenciales de un sistema directo a ser elegido por el MPR. Porque, dijo, esa no es autoridad de la ley, sino que requiere autoridad de la Constitución de 1945.

«La RPD y el gobierno defienden firmemente la democracia constitucional que actualmente funciona y sigue funcionando», dijo Rifqinizamy.

Vicepresidente de la RPD de RI, Sufmi Dasco Ahmad Foto : Captura de pantalla de Youtube del Parlamento TNP

Más adelante, dijo, la Ley Electoral comenzará abriendo e invitando colectivamente a todos los responsables de las políticas electorales y democráticas en Indonesia. Luego, su partido también preparará una lista de inventario de problemas (DIM) relacionados con las elecciones.

«Por supuesto, prepararemos un inventario de cuestiones importantes relacionadas con nuestras futuras elecciones, que luego serán discutidas en los respectivos partidos políticos», dijo. (hormiga)