La Cámara de Representantes revela la razón por la que se recortó TKD porque se dio prioridad al presupuesto para que MBG se dirigiera hacia abajo

Jacarta – El vicepresidente de la Comisión XI de la RPD de RI, Fauzi Amro, explicó los motivos presupuesto transferir a área (TKD) 2026 se recortó debido a los ingresos estatales o fiscal no experimentó un aumento significativo. Sin embargo, dijo, el gasto estatal sigue aumentando.

«Mire, debido a nuestros ingresos fiscales, nuestros ingresos estatales, las cifras no han aumentado significativamente. Mientras tanto, nuestro gasto, nuestro gasto estatal ha aumentado», dijo Fauzi Amro a los periodistas en la Torre Nasdem, en el centro de Yakarta, el sábado 11 de octubre de 2025.

Explicó que el gobierno se centra actualmente en los programas prioritarios del presidente Prabowo Subianto. Uno de ellos es el programa de Comidas Nutritivas Gratis (MBG).

En este programa, continuó, el presupuesto estatal desembolsado alcanzó casi 335 billones de rupias.

Programa Gratuito de Alimentos Nutritivos (MBG).

«El primero es MBG. El presupuesto es de casi 335 billones de IDR. Luego el segundo es la escuela popular. El tercero es casi 1.325 billones de IDR del presupuesto estatal», dijo.

Fauzi dijo que el programa emblemático del Presidente Prabowo Subianto requiere un gran presupuesto. como MBG, río abajo comida y energía.

Por lo tanto, se priorizará el presupuesto estatal para estos programas.

«Especialmente hay varios programas superiores de Pak Prabowo que requieren grandes presupuestos, como MBG, distribución de alimentos, distribución de energía. Y en años anteriores no existía ninguno de estos programas. Por lo tanto, el presupuesto fue absorbido», concluyó.

Para obtener información, el ministro del Interior (Mendagri), Tito Karnavian, reprendió a los gobernadores que protestaron por la política del gobierno en materia de recortes en las transferencias a las regiones (TKD).

Tito pidió a los jefes regionales que no rechacen inmediatamente la política. Se pide a los gobernadores que reflexionen sobre el uso eficiente de los presupuestos en las regiones.

«No se vuelvan pesimistas y se resistan inmediatamente cuando vean el impacto. Mire también los hechos, hay mucho desperdicio. Mire también los hechos, también suceden muchas cosas que son ineficientes, y luego, en última instancia, se convierte en un problema legal», dijo Tito en el Hotel Pullman, al oeste de Yakarta, el jueves 9 de octubre de 2025.

Según Tito, el despilfarro presupuestario es una de las causas de diversos problemas legales en las regiones, incluidas las operaciones encubiertas (OTT) de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) contra varios jefes regionales.