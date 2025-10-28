La Cámara de Representantes propone reducir los costos de los boletos aéreos para el Hajj en 1 millón de IDR

Jacarta – Los legisladores proponen aranceles boleto aeronave vuelo haji reducido en 1.000.000 IDR. Así lo reveló el presidente de la Comisión VIII de la RPD, Marwan Dasopang, en una reunión de trabajo conjunta con el Ministerio de Hajj y Umrah en el edificio de la RPD, el martes 28 de octubre de 2025.

«El billete de avión se ha mencionado en 33,1 millones de rupias, esta noche lo discutiremos y trataremos de explicar el billete de avión. El señor Wachid como presidente de Panja todavía quiere que bajen 1.000.000 de rupias. Inicialmente pidió 2.000.000 de rupias, pero ayer ya teníamos 1.000.000 de rupias, por favor anótelo», dijo Marwan.

Mientras tanto, el presidente de la Comisión de Trabajo costo Los costos del Hajj del gobierno, Jaenal Effendi, explicaron que los costos de Bipih para los peregrinos del Hajj en 2026 disminuyeron en 507.750,78 IDR con respecto al año anterior. Jaenal dijo que esta cifra era de costos embarque o vuelos de 33,1 millones de IDR por congregación.

«El gobierno propone que el costo promedio de Bipih en 1447 Hijriah/2026 d.C. sea de 54.924.000 IDR o una disminución de 507.750,78 IDR de Bipih en 1446 H/2025 d.C.», dijo Jaenal.

Jaenal dijo que la asignación presupuestaria para los viajes en avión de los peregrinos se mantuvo igual que el año anterior. Luego detalló el uso de la cifra Rp. 54,9 millones para la congregación.

«La propuesta de Bipih para 1447 H/2026 AD consta de componentes existentes. Uno, podemos comparar en 2025 y 2026, sí, uno es el costo de embarque, el costo del vuelo de embarque a Arabia Saudita ida y vuelta, en 2025 y 2026 no hay diferencia, lo mismo es 33.100.000 IDR», dijo.

Aquí están los componentes de Bipih para la congregación:

1. Costes de vuelo desde el embarque a Arabia Saudita (PP): IDR 33.100.000,-

2. Alojamiento en La Meca: IDR 14.652.000,-

3. Alojamiento en Medina: IDR 3.872.000,-

4. Costo de vida: Rp 3.300.000,-

En respuesta a esto, el presidente del Comité de Trabajo de la RPD RI, Abdul Wachid, espera que se puedan reducir los costos de embarque. Mencionó los diferentes costos de los boletos de avión entre el Hajj y la Umrah.

«El deseo de los posibles peregrinos de pedir que se reduzca es ese. A veces lo que me resulta difícil responder es por qué la Umrah cuesta sólo entre 8.000.000 IDR y 10.000.000 IDR por persona (ida y vuelta), este Hajj es de hasta 33.000.000 IDR. Esto es lo que nos resulta difícil de responder. De hecho, hemos tratado de responder a esto porque el avión está fletado, por lo que el chárter y regulares son diferentes», dijo.

Anteriormente, el Ministerio del Hajj y la Umrah anunció la distribución de cuotas para 2026 peregrinos del Hajj por provincia. La distribución de cuotas se prepara de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Número 14 de 2025 sobre la Implementación de la Peregrinación Hajj y Umrah (PIHU).