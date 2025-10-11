La Cámara de Representantes pide a la OJK que elimine las regulaciones sobre el cobro de deudas mediante cobradores de deudas

Jacarta – Miembro de la Comisión III RPD RI Abdullah pidió a la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) eliminar el contenido del artículo del Reglamento OJK número 22 de 2023 sobre la protección del consumidor y del público en el sector de servicios financieros en el artículo 44, párrafos (1) y (2).

Se sabe que este reglamento permite a los actores de servicios financieros recaudar Deuda a través de un tercero o cobrador de deudas.

Según Abdullah, cobrador de deudas De hecho, muchas personas cometen infracciones, como cobrar deudas sin respetar las normas, e incluso cometer actos delictivos.



Ilustración de un cobrador de deudas o de un ojo de águila.

«Insto al OJK a que elimine las regulaciones sobre los actores de servicios financieros que pueden cobrar deudas utilizando servicios de terceros», dijo Abdullah a los periodistas el sábado 11 de octubre de 2025.

«La razón es que las prácticas en el campo no cumplen con las reglas y hay muchos actos criminales. También animo a que este problema de la deuda se resuelva civilmente», continuó.

Mientras tanto, según datos de OJK para el período de enero al 13 de junio de 2025, hubo 3.858 denuncias sobre cobro de deudas por parte de terceros que no cumplieron con las disposiciones. Se sospecha que han cometido numerosos actos delictivos, que van desde amenazas, violencia y humillaciones.

«Pero mi pregunta es: ¿cuántas empresas de servicios financieros han recibido sanciones administrativas o incluso penales?» dijo Abdullah.

También propuso que este problema de la deuda se resuelva mediante el derecho civil. Según él, este método puede minimizar el riesgo de violaciones como actos delictivos.

«A través del derecho civil, las empresas de servicios financieros deben seguir los mecanismos existentes. Desde el cobro, las garantías hasta el decomiso», explicó.

“Quienes estén endeudados o deudores, si no pueden pagar, también serán incluidos en la lista negra o lista negra «a nivel nacional a través del Sistema de Servicios de Información Financiera (SLIK) del Banco de Indonesia o OJK», subrayó Abdullah.

tvOnenews/Syifa Aulia