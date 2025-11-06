La Cámara de Representantes destaca los hallazgos de uvas verdes contaminadas con cianuro en el menú MBG y preguntará al Ministro de Agricultura

Jacarta – Miembro Comisión IV de la RPD RIRajiv destacó la circulación de la fruta uvas verdes que se sospecha que contiene sustancias químicas peligrosas cianuro (CN) con niveles que alcanzan los 30 miligramos por litro en el menú gratuito de alimentos nutritivos (MBG).

Lea también: Mil millones de IDR en fondos MBG desaparecieron, Dedi Mulyadi: Manéjelo de inmediato, es dinero estatal



Dijo que las uvas verdes que contienen cianuro descubiertas por la Unidad Organizadora del Programa de Nutrición (SPPG) de la policía de Sukoharjo, Java Central, son una fuerte alarma para que el gobierno no ignore la cadena de control de las importaciones de alimentos.

«Toda la fruta importada que circula en Indonesia no puede entrar sin un permiso de recomendación de importación de productos hortícolas (RIPH) y una carta de aprobación de importación (SPI) emitida por el Ministerio de Agricultura», dijo Rajiv en su declaración del jueves 6 de noviembre de 2025.

Lea también: Se sospecha que decenas de estudiantes de primaria en Cirebon han sido envenenados con MBG, cuyo menú es Soto Ayam.



El político de Nasdem también enfatizó que la Comisión IV de la RPD pediría al Ministro de Agricultura (Mentan), Andi Amran Sulaiman, datos completos sobre cómo las uvas verdes que contienen cianuro podrían escapar a la supervisión.

«La Comisión IV solicitará al Ministro de Agricultura datos sobre el proceso de emisión del RIPH a la supervisión en Cuarentena Agrícola. Para las importaciones de vino hay que cuestionar el permiso, por qué pueden entrar productos que contienen cianuro», dijo.

Lea también: El Ministro de Asuntos Sociales dice que las personas mayores y discapacitadas recibirán MBG el próximo año



Según él, los productos de frutas que contienen cianuro son muy peligrosos porque no sólo están relacionados con violaciones de los estándares de calidad, sino que también han entrado en el ámbito de la amenaza directa a la seguridad del consumidor.

«Imagínense, si no hubiera una supervisión del SPPG para controlarlo cuidadosamente, sería muy peligroso para los niños, las familias o los beneficiarios del programa MBG que podrían verse afectados por este peligroso veneno. Especialmente si se usa en el SPPG», enfatizó.

Rajiv también agradeció al SPPG de la policía de Sukoharjo que trabajó cuidadosa y profesionalmente para mantener la calidad de los alimentos nutritivos gratuitos. Porque, dijo, las rápidas acciones de las autoridades demostraron que la función de vigilancia sobre el terreno sigue siendo el último bastión eficaz.

«Apreciamos el trabajo minucioso del SPPG para mantener la calidad de los alimentos para el programa MBG. Esta es una forma de preocupación real por la seguridad alimentaria y la detección temprana para que no haya incidentes de intoxicación alimentaria por MBG como antes», explicó.

Rajiv enfatizó que el caso de las uvas verdes que contienen cianuro debe ser investigado a fondo, desde el distribuidor hasta el importador. Por otro lado, recordó al gobierno realizar una evaluación total y mejorar el sistema de control de importaciones, fortalecer la capacidad de cuarentena y aumentar la coordinación con los agentes del orden.