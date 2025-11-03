La Cámara de Representantes destaca acusaciones de explotación infantil en el caso de muerte del terapeuta de Delta Spa

Jacarta – Miembro de la Comisión III RPD RIGilang Dhielafararez destacó la supuesta práctica explotación infantil y el uso de identidades falsas detrás muerte terapeuta Spa Delta con las iniciales RTA (14) en Pejaten, en el sur de Yakarta.

Pidió a la policía y a los fiscales que completen de inmediato la investigación y procesen a todos los actores que hayan violado la ley.

«En este caso, es necesaria una estricta aplicación de la ley contra todas las partes involucradas, incluidos los reclutadores, la dirección institucional y las partes que facilitan el reclutamiento de menores», dijo Gilang en su declaración del lunes 3 de noviembre de 2025.

Se sabe que la policía está investigando actualmente la presunta violación de la Ley Número 21 de 2007 sobre la Erradicación del Delito de Trata de Personas (TPPO).

Respecto a este asunto, Gilang enfatizó que no hay tolerancia para las violaciones de la Ley Número 21 de 2007 sobre la Erradicación del Delito de Trata de Personas (TPPO) y la Ley de Protección Infantil.

También enfatizó la importancia de un proceso legal transparente y responsable para que las víctimas reciban justicia.

«La protección de los niños no debe ser una mera formalidad. El Estado debe garantizar que todo proceso de reclutamiento o empleo de menores sea estrictamente supervisado», afirmó Gilang.

«Investigar a fondo el caso de la muerte de un terapeuta menor de edad y, si hubo intención, tomar medidas firmes contra los reclutadores que emplean a niños menores de edad. Esto también está relacionado con la práctica de la trata de personas que debe ser combatida», continuó.

Gilang luego lamentó la débil supervisión del mecanismo de reclutamiento por parte de la dirección del spa, por lo que no se sabía que la víctima era todavía menor y utilizaba la identidad de un familiar.

«Este caso es una alarma importante de que el mecanismo de reclutamiento de menores, en este caso mediante el uso de KTP de familiares, todavía es posible, incluso en instituciones que operan en el sector de servicios», dijo Gilang.

Además, Gilang destacó la importancia de evaluar los procedimientos de contratación en las instituciones de servicios. Esto incluye, dijo Gilang, el papel de los reclutadores, la dirección de la empresa, así como el seguimiento del uso de las redes sociales como canal de contratación, para que no se convierta en un medio de explotación.

«Este caso es un recordatorio de que la aplicación de la ley debe ser tanto preventiva como represiva, centrándose en proteger a las víctimas y prevenir prácticas similares en el futuro», dijo.