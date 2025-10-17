Jacarta – Presidente de la Comisión II RPD RI Rifqinizamy Karsayuda declaró que estaba dispuesto a crear una institución de supervisión del Aparato Civil del Estado (ASN) de conformidad con la Decisión del Tribunal Constitucional (mk) Número 121/PUU-XXII/2024 sobre control judicial de la Ley Número 20 de 2023 relativa a la ASN.

Dijo que esta decisión sería una consideración importante en el proceso de revisión de la Ley ASN, que actualmente está incluida en el Programa de Legislación Nacional Prioritaria (Prolegnas) de la RPD RI junto con gobierno.

«Con esta decisión del Tribunal Constitucional, todos estamos obligados a hacer esfuerzos para crear una nueva institución que funcione de forma autónoma para garantizar que todo el proceso, desde el nombramiento, la transferencia, la rotación, la degradación, la promoción hasta el despido de los funcionarios estatales, pueda llevarse a cabo adecuadamente», dijo Rifqi en Yakarta el viernes.

Explicó que desde la abolición de la Comisión de Función Pública del Estado (KASN), la función de seguimiento y entrenamiento del sistema de méritos en la burocracia la lleva a cabo la Agencia de Función Pública del Estado (BKN). Sin embargo, con la decisión del Tribunal Constitucional, cree que es necesario formar una nueva institución independiente que funcione de forma autónoma.

Según él, la Comisión II de la República Popular Democrática de Rusia junto con el órgano de expertos de la República Popular Democrática de Rusia están llevando a cabo un estudio en profundidad sobre dos puntos importantes en la revisión de la Ley ASN.

En primer lugar, dijo, garantizar que el sistema de meritocracia se implemente de manera uniforme en toda Indonesia sin brechas entre las ASN centrales y regionales. En segundo lugar, garantizar la igualdad de oportunidades para todas las ADN para ocupar cargos en ministerios, instituciones y gobiernos regionales.

La Comisión II de la RPD, dijo, también está comprometida a mantener buenas intenciones para mantener el profesionalismo de la ASN de acuerdo con el espíritu de la decisión del Tribunal Constitucional, especialmente para evitar la politización de la burocracia antes de las elecciones y las elecciones regionales.

«Así que las buenas intenciones de la Comisión II de la Cámara de Representantes y los deseos de la decisión del Tribunal Constitucional son los mismos», dijo.

El Tribunal Constitucional (MK) ordenó al gobierno y a la RPD formar una institución independiente destinada a monitorear la implementación del sistema de méritos y el comportamiento de los funcionarios públicos estatales (ASN) en un plazo de dos años.

Esta orden está contenida en la Decisión del Tribunal Constitucional Número 121/PUU-XXII/2024 relativa a la revisión judicial de la Ley Número 20 de 2023 sobre ASN propuesta por Tulisdem, el Comité de Seguimiento de la Implementación de la Autonomía Regional y Indonesia Corruption Watch.