La Cámara de Representantes coordinará con la Policía Nacional que libera a los manifestantes arrestados

Yakarta, Viva – Vicepresidente RPD RI Sufmi Dasco Ahmad respondió a 17+8 demandas de las personas que le preguntaron a la gente manifestantes Liberado de la detención policial.

Dijo que su partido coordinaría con la policía para que los manifestantes arrestados y aún detenidos pudieran ser liberados.

«Más tarde coordinaremos con otras instituciones relacionadas con este asunto», dijo Dasco en el edificio del Parlamento, Central Yakarta, el viernes 5 de septiembre de 2025.

Reportado anteriormente, el jefe de policía de Metro Jaya, Asep Edi Suheri, enfatizó que su partido había arrestado a más de mil personas relacionadas con disturbios durante la manifestación en los últimos días.

«Tenemos que decir que por ahora la Policía Metropolitana de Yakarta desde el comienzo del incidente hasta ahora ha capturado alrededor de 1,240 Sí, donde vinieron de regiones fuera de Yakarta, algunas de Java Occidental, algunos de Java, de Banten», dijo ASEP después de la reunión de Forkopimda en el ayuntamiento de Dki Jakarta, lunes 1 de septiembre, 2025.

Reveló que la policía había detectado a los perpetradores que llevaron a cabo la destrucción y el saqueo.

«Para llevar a cabo la destrucción o el saqueo que hemos detectado, solo estamos esperando, haremos esfuerzos para actuar decisivamente, arrestar, por favor reza para que todo pueda ir bien», dijo.

El Kapolda agregó, el aparato conjunto había recibido instrucciones directas del presidente Prabowo Subianto, el jefe de la policía nacional Listyo Sigit Prabowo y el comandante de TNI Agus Subiyanto, para tomar medidas enérgicas contra todas las acciones anarquistas.

«Pero para aquellos que expresan sus opiniones pacíficas no son problemáticos, no hay problema, con suerte, en el futuro, la ciudad de Yakarta será más segura pacífica», dijo.

TVONENEWS/SYIFA AULIA