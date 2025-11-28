La Cámara de Representantes alienta el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana de desastres en áreas propensas

Jacarta – Miembro de la Comisión VIII de la RPD, Aprozi Alam también expresó su preocupación por desastre inundación y tierra corrimiento de tierras que ocurrió en tres provincias, AcehSumatra del Norte y Sumatra Occidental.

«En nombre de las personas y familiares de la Comisión VIII de la Cámara de Representantes, expreso mi más sentido pésame a nuestros hermanos y hermanas afectados y a las familias que perdieron a sus seres queridos en Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental. Compartimos sus condolencias. Esperamos que las víctimas que murieron sean aceptadas a su lado, los heridos se recuperen rápidamente y todos los afectados reciban fortaleza», dijo Aprozi Alam en su declaración del viernes 28 de noviembre. 2025.

Dijo que BNPB había recordado al público que podrían ocurrir condiciones climáticas extremas hasta principios de diciembre. Según él, esta situación requiere la máxima vigilancia y preparación por parte de todas las partes.

Personal del TNI evacua a los residentes afectados por las inundaciones en el centro de Aceh

«Actualmente, nuestros hermanos y hermanas necesitan asistencia logística, artículos de primera necesidad, mantas, medicinas y curación de traumas. Distribuyamos ayuda a través de instituciones confiables como una forma real de solidaridad indonesia. Incluso la asistencia más pequeña será muy significativa para aliviar su carga», dijo.

El legislador de Golkar por el distrito electoral de Lampung también enfatizó la importancia de tomar medidas estratégicas para mitigar futuros desastres. Aprozi propuso la necesidad de acelerar la rehabilitación y reconstrucción, donde el gobierno necesita acelerar el proceso de rehabilitación de la infraestructura pública dañada, como puentes, carreteras y escuelas, así como ayudar a las personas a reconstruir sus hogares.

Aparte de eso, también alentó la necesidad de una evaluación integral y la aplicación de las leyes de planificación espacial en áreas propensas a desastres. Según él, la aplicación de la ley en materia de conversión de tierras, especialmente en zonas forestales y cuencas fluviales (DAS), debe realizarse con firmeza.

Aprozi también sugirió la necesidad de fortalecer el sistema de alerta temprana para anticipar desastres. Por lo tanto, es necesario aumentar la inversión y el mantenimiento de sistemas de alerta temprana para desastres hidrometeorológicos (como inundaciones y deslizamientos de tierra) en áreas vulnerables para proporcionar tiempos de evacuación más prolongados para los residentes.

Según Aprozi, el gobierno junto con otros elementos de la sociedad deben trabajar juntos para llevar a cabo educación y capacitación sobre desastres de manera continua.