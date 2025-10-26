¡La calumnia no funcionará!

Jacarta – Presidente General del Partido Despertar Nacional (PKB) Muhaimin Iskandar o Tío Imin lamentar su prevalencia video inteligencia artificial (IA) contiene narrativas negativas y acorraladoras internado así como entre los estudiantes que circulan ampliamente en las redes sociales.

Dijo que esta acción no era sólo una forma de difamación, sino también una grave amenaza a los valores científicos y nacionales que el internado islámico ha protegido durante mucho tiempo.

«¿Cómo es que hay personas que atacan los internados islámicos hasta el punto de hacer videos de IA como si fueran la verdad? Es cierto que hay elementos de los internados islámicos ‘falsos’ que pueden usarse como munición para atacar los internados islámicos, pero no es cierto si se usa como una generalización como si todos los internados islámicos fueran así», dijo Cak Imin, el domingo 26 de octubre de 2025.

Uno de los muchos videos que critica los internados islámicos y que se ha demostrado que fue editado por AI está relacionado con el colapso de la sala de oración del internado islámico Al Khoziny hace algún tiempo.

El video se volvió viral en las redes sociales, generando diversas opiniones por parte del público.

Cak Imin cree que la distribución de este vídeo es una forma de provocación que tiene el potencial de dividir a la sociedad y reducir la confianza del público en las instituciones educativas religiosas.

«Su calumnia no funcionará en los internados islámicos que ya tienen una larga historia, especialmente los legendarios internados islámicos que ayudaron a fundar este país», dijo.

El Ministro Coordinador para el Empoderamiento de la Comunidad también recordó que los internados islámicos y los internados islámicos han demostrado ser resistentes al enfrentar diversas formas de pruebas y pruebas desde la era colonial hasta la era digital actual.

«Los estudiantes son inmunes a las pruebas y ensayos. Pero debemos permanecer atentos, porque ataques digitales como este pueden oscurecer la verdad a los ojos del público», afirmó Cak Imin.

«La tecnología de inteligencia artificial se puede utilizar para el bien, pero también puede ser una herramienta para difamar si no se controla. Por lo tanto, se necesita una aplicación estricta de la ley, así como educar al público para que no se deje engañar fácilmente por contenido falso», continuó.

Destacó que el PKB, junto con la red de internados islámicos en toda Indonesia, continuará manteniendo la dignidad y el papel de los internados islámicos como bastiones morales, educativos y nacionales.

«Los internados islámicos no son sólo instituciones educativas, sino también el centro de la civilización y la moral de la nación. No hay calumnias ni manipulación tecnológica que puedan socavar la historia y los servicios de los internados islámicos para Indonesia», enfatizó Cak Imin.